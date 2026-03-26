TUI Live Erleben-Tour nach Rom

In zwei Tagen erhielten die Teilnehmenden der Tour bei strahlendem Sonnenschein einen kompakten Überblick über zentrale Sehenswürdigkeiten und Highlights der italienischen Hauptstadt. Begleitet wurde die Gruppe von Yoshitaka Nistl, TUI Key Account Manager West, sowie Regina Steiner, Senior Manager TUI Österreich B2B Servicecenter. Untergebracht waren die Reiseprofis im Golden Tulip Piran, das sich im Herzen des römischen Stadtbezirks Roma Umbertina befindet.

Authentische Erlebnisse in kurzer Zeit

Die Tour bot den Reiseprofis innerhalb von zwei Tagen ein kompaktes Programm mit vielfältigen Eindrücken aus Rom und dem Vatikan. Die Reise startete mit einem Besuch des Stadtviertels Trastevere, das die Gruppe mit seiner authentischen Atmosphäre und typischen kulinarischen Spezialitäten empfing. Dazu zählten unter anderem ein klassischer Maritozzo sowie ausgewählte Käse und Rohschinkenspezialitäten. Weitere zentrale Elemente der Tour waren der Besuch der Vatikanischen Museen, des Petersdoms und der Sixtinischen Kapelle. Die kunsthistorische Bedeutung dieser Stätten vermittelte den Reiseprofis tiefgehende Einblicke in die religiöse und kulturelle Geschichte der Stadt. Weitere Programmpunkte führten die Gruppe zu den wichtigsten Wahrzeichen Roms, darunter das Kolosseum, das Forum Romanum, die Spanische Treppe, der Trevi Brunnen, das Pantheon und die Piazza Navona.

Die Erkundung zu Fuß ermöglichte den Reiseprofis einen besonders unmittelbaren Zugang zur Stadt und deren urbaner Struktur. Begleitet wurden die Tourteilnehmenden von einer kompetenten Reiseleitung, die geschichtliche Hintergründe, architektonische Besonderheiten und prägende Persönlichkeiten – von Päpsten bis hin zu historischen Herrschern – anschaulich erläuterte. Den kulinarischen Abschluss des Kurztrips bildeten italienische Spezialitäten wie Prosecco sowie klassische Pizza und Pasta. (red)