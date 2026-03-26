FH Graz: Dem Sommer entgegen

„Wir können in diesem Sommer wieder einen bunten, vielfältigen und interessanten Destinationsmix bieten“, erklärt Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport. „Mit London haben wir eine zusätzliche Linienverbindung im Sommerflugplan, mit Olbia eine neue Feriendestination und Zürich wird auf sieben wöchentliche Verbindungen aufgestockt. Mit diesem umfassenden Angebotsportfolio positionieren wir uns einmal mehr als die wichtigste internationale Mobilitätsdrehscheibe im Süden Österreichs.“

„Reif für die Insel…“

… scheint in diesem Sommer das Motto des Flughafen Graz sein: Von den fünfzehn Ferienflug-Destinationen, die über mehrere Monate direkt ab Graz erreichbar sind, befinden sich dreizehn auf Inseln. Griechenland führt mit den sieben Flugzielen: Heraklion/Kreta, Karpathos, Kefalonia, Kos, Paros, Rhodos und Skiathos. Dazu kommen Brač, Calvi/Korsika, Las Palmas/Gran Canaria (bis Ende April und ab Anfang Oktober), Olbia/Sardinien (neu), Palma de Mallorca und Teneriffa (bis Mitte Mai und ab Ende September). Keine Insel, aber als Feriendestination nicht minder schön: Antalya (neu: neben SunExpress fliegt auch Mavi Gök Airlines) und Hurghada. Beides Ganzjahresdestinationen ab Graz.

Dazu werden vor allem rund um Feiertage Einzelflüge und Kurzketten zu diversen Flugzielen wie Bilbao, Bordeaux, Malta, Neapel, Olbia, Paphos, Paris, Valencia oder Varna angeboten.

Fernreise oder Citytrip

Mit einer großen Anzahl an Linienflügen sind interessante Städte und ferne Länder schnell ab Graz erreichbar. Über sechs große Umsteigeflughäfen - Frankfurt, München, Wien, Istanbul, Zürich und Düsseldorf - geht es mit nur einmal Umsteigen zu mehr als 200 weiteren Destinationen weltweit. Der Linienflugplan für den Sommer in Graz listet Berlin und Düsseldorf mit fünf wöchentlichen Flügen, Frankfurt ist 27-mal vertreten, Hamburg viermal und München 20-mal pro Woche. Nach Istanbul und London geht es ab der steirischen Hauptstadt dreimal pro Woche, nach Zürich fünfmal und nach Wien elfmal. (red)