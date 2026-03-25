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TUI: Flex-Tarif zum halben Preis
„Halber Preis, volle Flexibilität“ – unter diesem Namen hat TUI eine neue Flex-Aktion gestartet. Damit will der Reiseveranstalter den Reisebüros in einem schwierigen Marktumfeld ein zusätzliches Verkaufsargument liefern und gleichzeitig die Buchungsentscheidung für Kund:innen erleichtern.
Für Buchungen vom 26. März bis einschließlich 8. April erhalten Kunden 50% Rabatt auf den Flex-Tarif. Möglich macht das der „My-TUI-Coupon“, der ab 26. März automatisch im Account hinterlegt wird. Der Rabatt gilt für Reisen im Zeitraum vom 26. März 2026 bis zum 30. April 2027 und kann sowohl für klassische Flugpauschalreisen als auch für reine Hotelbuchungen genutzt werden.
Die Vorteile im Detail
Der Flex-Tarif erlaubt eine kostenlose Umbuchung oder Stornierung bis 15 beziehungsweise 29 Tage vor Reisebeginn. Die Preise für die Flex-Option sind nach Reisepreis gestaffelt und beginnen regulär bei 59 EUR – im Aktionszeitraum somit ab 29,50 EUR. Reisebüros erhalten die volle Provision, auch bei Buchungen mit dem My-TUI-Coupon. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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25 März 2026
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