TUI: Flex-Tarif zum halben Preis

Für Buchungen vom 26. März bis einschließlich 8. April erhalten Kunden 50% Rabatt auf den Flex-Tarif. Möglich macht das der „My-TUI-Coupon“, der ab 26. März automatisch im Account hinterlegt wird. Der Rabatt gilt für Reisen im Zeitraum vom 26. März 2026 bis zum 30. April 2027 und kann sowohl für klassische Flugpauschalreisen als auch für reine Hotelbuchungen genutzt werden.

Die Vorteile im Detail

Der Flex-Tarif erlaubt eine kostenlose Umbuchung oder Stornierung bis 15 beziehungsweise 29 Tage vor Reisebeginn. Die Preise für die Flex-Option sind nach Reisepreis gestaffelt und beginnen regulär bei 59 EUR – im Aktionszeitraum somit ab 29,50 EUR. Reisebüros erhalten die volle Provision, auch bei Buchungen mit dem My-TUI-Coupon. (red)