Sporthilfe und Aldiana verlängern Partnerschaft

Aldiana bleibt damit auch 2026 Gastgeber der Veranstaltung. Die Partnerschaft mit der Sporthilfe, die seit 2018 besteht, wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Ziel ist es, Spitzensportler:innen und einen Rahmen für Austausch, Anerkennung und Regeneration zu bieten.

Club der Besten

Für Aldiana stehe das Event für gemeinsame Werte wie Leistung, Zusammenhalt und Wertschätzung. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit gelte als klares Bekenntnis zum Spitzensport. Auch die Sporthilfe betont die Bedeutung der Partnerschaft: Sie ermögliche optimale Bedingungen für Athletinnen und Athleten und schaffe zugleich Raum für Vernetzung – mit Blick auf künftige Erfolge.

Eingeladen sind neben den Medaillengewinner:innen der Winterspiele auch erfolgreiche Athlet:innen aus Sommer- und Mannschaftssportarten. Das Treffen versteht sich damit als Plattform für sportartenübergreifenden Austausch auf höchstem Niveau. (red)