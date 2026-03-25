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Sporthilfe und Aldiana verlängern Partnerschaft


Foto: Aldiana
Aldiana Club Naga Bay
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Aldiana Club Naga Bay

Alle Medaillengewinner:innen der Paralympischen Spiele dürfen sich – analog zu den Teilnehmenden der Olympischen Winterspiele – über eine Einladung zum „Sporthilfe Club der Besten 2026“ freuen. Die exklusive Incentive- und Eventwoche findet in diesem Jahr vom 20. bis 27. September im Aldiana Club Naga Bay in Ägypten statt.

Aldiana bleibt damit auch 2026 Gastgeber der Veranstaltung. Die Partnerschaft mit der Sporthilfe, die seit 2018 besteht, wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Ziel ist es, Spitzensportler:innen und einen Rahmen für Austausch, Anerkennung und Regeneration zu bieten.

Club der Besten

Für Aldiana stehe das Event für gemeinsame Werte wie Leistung, Zusammenhalt und Wertschätzung. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit gelte als klares Bekenntnis zum Spitzensport. Auch die Sporthilfe betont die Bedeutung der Partnerschaft: Sie ermögliche optimale Bedingungen für Athletinnen und Athleten und schaffe zugleich Raum für Vernetzung – mit Blick auf künftige Erfolge.

Eingeladen sind neben den Medaillengewinner:innen der Winterspiele auch erfolgreiche Athlet:innen aus Sommer- und Mannschaftssportarten. Das Treffen versteht sich damit als Plattform für sportartenübergreifenden Austausch auf höchstem Niveau. (red)

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Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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