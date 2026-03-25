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HX: Angebote zum Jubiläum
HX Expeditions, das nach eigenen Angaben weltweit erste und am längsten bestehende Unternehmen für Expeditions-Seereisen, feiert sein 130-jähriges Bestehen mit einer Reihe exklusiver Jubiläumsangebote. Im Zeitraum vom 24. März bis 30. April 2026 haben Reisende die Möglichkeit, ausgewählte Abfahrten im Jahr 2026 zu attraktiven Konditionen zu buchen.
Im Fokus steht dabei die Antarktis als eine der eindrucksvollsten Destinationen im Portfolio von HX: Für ausgewählte Reisen profitieren Gäste von bis zu 25% Ermäßigung oder – je nach Verfügbarkeit – von einem kostenfreien Suite Upgrade auf Abfahrten im Jahr 2026. Die speziell für die Polarregionen konzipierten Schiffe ermöglicht außergewöhnliche Zugänge in diesen entlegenen Regionen. Die hybridgetriebenen Schiffe MS Roald Amundsen und MS Fridtjof Nansen setzen dabei auf emissionsärmeres Reisen.
Ergänzend zur Antarktis profitieren Gäste im Rahmen der Jubiläumsaktion auch von attraktiven Ermäßigungen auf weitere ausgewählte Destinationen:
- Bis zu 35% Ermäßigung auf ausgewählte Reisen nach Alaska und Norwegen
- Bis zu 30% Ermäßigung auf ausgewählte Reisen zu den Galapagos-Inseln und ins arktische Kanada
- Bis zu 15% Ermäßigung auf ausgewählte Reisen nach Spitzbergen und Grönland
- Bis zu 10% Ermäßigung auf ausgewählte Reisen durch die Nordwest-Passage
Kimberly Setzermann, Sales Director DACH Region bei HX, sagt: „Unsere Angebote zum 130-jährigen Jubiläum geben Reisenden die Möglichkeit, außergewöhnliche Expeditions-Seereisen im Jahr 2026 zu erleben – von der Antarktis bis in die Arktis, nach Alaska oder zu den Galapagos-Inseln. Diese Jubiläumsangebote sind weit mehr als nur Teil der Feierlichkeiten – sie spiegeln unseren Anspruch wider, Menschen seit über einem Jahrhundert neue Perspektiven auf die Welt zu eröffnen. Auch 2026 wird diese Haltung auf jeder Expedition spürbar sein – sei es durch ein besonderes Arktis-Menü, ein eigens gestaltetes Jubiläumsabzeichen oder einen speziell kreierten Jubiläums-Cocktail an Bord. Der Geist dieses Meilensteins begleitet Gäste auf der gesamten Reise.“
Routen im Rahmen der Jubiläumsangebote
- Höhepunkte der Antarktis – ausgewählte Abfahrten Oktober bis Dezember 2026: Eine klassische 12-tägige Expeditions-Seereise zur Antarktischen Halbinsel mit eindrücklichen Tierbeobachtungen, täglichen Anlandungen und geführten Aktivitäten mit dem Expeditionsteam von HX.
- Arktisches Norwegen – Expedition unter magischem Nordlicht – ausgewählte Abfahrten November bis Dezember 2026: Winterliche Expedition entlang der nordnorwegischen Küste mit eindrucksvollen Fjorden, abgelegenen Orten und der Möglichkeit, die Nordlichter zu erleben.
- Entdeckungsreise nach Grönland – von Reykjavík nach Nuuk – Abfahrt am 2. Juni 2026: Eine Reise zwischen Island und Grönland mit Fokus auf Fjorde, Gletscherlandschaften sowie Kultur und Geschichte der Region.
- Galapagos-Inseln – die neun schönsten Inseln (West- und Nordroute) – ausgewählte Abfahrten von April bis Dezember 2026: 12-tägige Expeditions-Seereise zu den faszinierendsten Inseln des Archipels mit Tierbeobachtungen, geführten Exkursionen, Schnorcheln, Kajakfahren und einem Besuch der Charles Darwin Forschungsstation.
Inklusivleistungen auf jeder Expeditions-Seereise
- Tägliche Anlandungen, geführte Aktivitäten und spannende Ausflüge
- Vollverpflegung, ausgewählte Getränke und Annehmlichkeiten an Bord
- Trinkgelder inklusive
- Expeditionsausrüstung wie HX Expeditionsjacke und wiederverwendbare Ocean Bottle Trinkflasche
- WLAN an Bord • Professionelles Fototagebuch der Reise
- Exklusive Jubiläumsdetails auf 2026 Abfahrten: Jubiläums-Cocktail, limitierte Ocean Bottle-Edition und exklusives 130-Jahre-Abzeichen (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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25 März 2026
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