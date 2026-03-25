Beachcomber Trailrunning Event feiert Comeback

Das Trailrunning-Event auf Mauritius zählt zu den wichtigsten Sportveranstaltungen der Insel und bringt jährlich über 1.000 nationale und internationale Teilnehmer:innen zusammen. Austragungsort ist der wilde Süden („Sud Sauvage“) der Insel, wo die Läufer:innen auf drei unterschiedlichen Distanzen – 10 km, 25 km und 65 km – spektakuläre Naturkulissen zwischen Küste, Bergen und tropischen Wäldern erleben. Neu im Jahr 2026 ist unter anderem ein Staffel-Format für die 65-km-Distanz, das den Wettbewerb für ein breiteres Teilnehmer:innenfeld öffnet. Interessierte können bei ROAG Sports Events Administration registrieren.

Natur, Herausforderung und Exklusivität

Der Beachcomber Trail gilt als eindrucksvolles Trailrunning-Event im Indischen Ozean. Die Strecken führen durch abgelegene Regionen im bergigen Süden von Mauritius – vorbei an Zuckerrohrfeldern, entlang dramatischer Steilküsten und durch dichte Wälder. Ziel aller Distanzen ist die spektakuläre Ziellinie am Strand des Shandrani Beachcomber Resort & Spa.

Mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden richtet sich das Event sowohl an ambitionierte Trailrunner als auch an Einsteiger:innen. Während die 65-Kilometer-Strecke mit rund 2.200 Höhenmetern zu den anspruchsvollsten Trails der Region zählt, bietet die 25-Kilometer-Distanz eine sportliche Herausforderung mit moderatem Anspruch. Die 10-Kilometer-Strecke ermöglicht auch weniger erfahrenen Teilnehmer:innen ein intensives Naturerlebnis.

Eine der wichtigsten Neuerungen der kommenden Ausgabe ist die Einführung eines Staffelrennens auf der 65-Kilometer-Strecke. Drei Läufer:innen können sich die Distanz teilen.

Nachhaltigkeit und Gemeinschaft im Fokus

Neben sportlicher Leistung stehe beim Beachcomber Trail auch der respektvolle Umgang mit der Natur im Mittelpunkt. Das Event verfolge einen konsequent nachhaltigen Ansatz, unter anderem durch den Verzicht auf Einwegplastik, biologisch abbaubare Streckenmarkierungen und die vollständige Entfernung aller Materialien nach dem Rennen. Gleichzeitig habe sich der Trail über die Jahre zu einer Plattform für Begegnung und Austausch entwickelt – mit einer internationalen Community, die sportliche Herausforderung, Naturerlebnis und Gemeinschaft verbinde, so Beachcomber in der Presseaussendung.

Shandrani Beachcomber als Herzstück des Events

Exklusiv für den Beachcomber Trail fungiert das Shandrani Beachcomber Resort & Spa als offizielles „Race Village“ und zentraler Treffpunkt für alle Teilnehmer:innen. Neben dem Empfang vor Ort umfasst das Angebot Shuttle-Services, spezielle Übernachtungsmöglichkeiten sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Für die Verpflegung entlang der Strecke sorgen die Küchenchefs der Beachcomber-Gruppe, während die Läufer:innen im Anschluss im Race Village mit einem gemeinsamen Mittagessen empfangen werden.

Das elegante Vier-Sterne-Resort liegt auf einer privaten, geschützten Halbinsel im Südosten von Mauritius, direkt angrenzend an einen Marinepark und unweit des Naturreservats Île aux Aigrettes. (red)