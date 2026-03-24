AIDA Cruises: Sommer 2028 buchbar

Im Sommer 2028 führen die Routen von AIDAprima und AIDAnova in die berühmten UNESCO Fjorde Geirangerfjord und Aurlandsfjord. AIDAluna startet ab Kiel zu zweiwöchigen Reisen zum Nordkap, dem nördlichsten Punkt Europas, sowie zu den Lofoten, die für ihre markanten Berge, roten Fischerhäuser und eindrucksvollen Buchten bekannt sind. Echte Abenteuer bieten die Reisen mit AIDAsol nach Island und Grönland, welche auch erstmalig in der Kombination mit Spitzbergen als 29-tägige Reise angeboten wird. AIDAbella bereist ab Hamburg die vielfältige atlantische Westküste Europas und Ziele in Nordspanien sowie verschiedene Routen nach England, Schottland und Irland.

Ostsee & Skandinavien

2028 stehen vielfältige Ostsee- und Skandinavien-Reisen zwischen drei und 14 Tagen zur Wahl – ideal für Kurzentschlossene oder für Gäste, die tiefer in die Region eintauchen möchten. Auf den Routen von AIDAdiva, AIDAmar und AIDAsol liegen unter anderem Stockholm, Riga, Tallinn, Danzig oder Kopenhagen. Die eindrucksvolle Küstenlandschaft der Schären rundet viele der Routen ab. Ein besonderes Highlight sind 12 tägige Reisen nach Lappland, die unter anderem Kemi und Oulu im hohen Norden Finnlands ansteuern – Regionen, die für ihre weiten Wälder, die Mitternachtssonne und traditionelle samische Kultur bekannt sind.

Westliches Mittelmeer

AIDAcosma bereist auf verschiedenen einwöchigen Routen, die auch zu zehn-, elf- und 14-tägigen Reisen kombiniert werden können, ab Mallorca oder Barcelona Ziele wie Florenz, Rom, Korsika, Sardinien und Gibraltar. AIDAstella erweitert das Angebot mit 10- und 11 tägigen Routen, die Stopps an der Côte d’Azur, auf Sizilien, in Portugal und auf den Balearen ermöglichen. Neu im Sommer 2028 sind Anläufe in der tunesischen Hafenstadt La Goulette, die ein beliebter Ausgangspunkt für Ausflüge in die Hauptstadt Tunis, zur historischen Medina und zu den Ausgrabungen von Karthago ist. Ebenfalls neu dabei ist der norditalienische Hafen Genua, dessen mittelalterliche Altstadt sowie die eindrucksvollen Palazzi dei Rolli zum UNESCO Welterbe gehören.

Östliches Mittelmeer

AIDAblu ist entlang der Adriaküste sowie zu den griechischen Inseln unterwegs und bietet fünf verschiedene siebentägige Reisen ab Korfu an, welche sich zu 14-tägigen Touren kombinieren lassen. Die Gäste dürfen sich dabei auf Kreta, Malta, Dubrovnik, Athen und das türkische Kuşadası freuen. Im April 2028 werden AIDAblu und im Oktober 2028 AIDAstella zudem von Antalya aus zu Reisen nach Ägypten und durch die berühmten Dardanellen nach Istanbul starten.

Bei Buchung zum Premium-Tarif winken für Sommerabfahrten 2028 bei frühzeitiger Buchung bis zu 375 EUR Frühbucher-Plus-Ermäßigung pro Person.