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United Airlines: 250 neue Flugzeuge in zwei Jahren
United Airlines treibt die Modernisierung und den Ausbau der Flotte voran und wird innerhalb von zwei Jahren mehr als 250 neue Flugzeuge in Dienst stellen.
Mit diesen Flugzeugen setze United die im Jahr 2021 angekündigten Investitionen unter dem Namen „United Next“ fort. Seitdem habe die Airline 22 Boeing 787 Dreamliner, 237 Boeing 737 MAX und 67 Airbus A321neo in Empfang genommen und gleichzeitig den Plan zur Erneuerung der Schmalrumpfmaschinen in der Hauptflotte zu 70 Prozent umgesetzt; auch seien über 100 Regionaljets ausgetauscht und die Anzahl der Premiumsitze bei Abflügen ab Nordamerika um 40% erhöht worden, so die Fluggesellschaft.
Die Flugzeuglieferungen bis April 2028
- 47 Boeing 787-9 Dreamliner mit der neuen Elevated-Ausstattung; 33 davon werden über zusätzliche Premiumsitze verfügen
- 40 Airbus A321neo Coastliner (Gesamtbestellung von 50 Exemplaren)
- 28 Airbus A321XLR (Gesamtbestellung von 50 Exemplaren)
- 119 Boeing 737 MAX
- 18 Airbus A321neo
Maschinen mit zahlreichen Neuerungen
Beim Airbus A321neo Coastliner und beim A321XLR überträgt United erstmals Elevated-Elemente von Großraumflugzeugen auf Narrowbody-Maschinen. Die Flugzeuge werden nach dem neuen Premium-Konzept ausgestattet und bieten beispielsweise United Polaris mit 20 Lie-Flat-Sitzen, die alle am Gang liegen. Den Coastliner setzt United exklusiv im transkontinentalen Verkehr auf den Strecken von Los Angeles und San Francisco nach New York/Newark ein. Damit gibt es auch erstmals United Polaris auf inneramerikanischen Flügen. Der A321XLR wird bei United die weniger effiziente Boeing 757 ablösen und auf internationalen Strecken zu kleineren Städten in Europa und Südamerika zum Einsatz kommen. Er bietet 32 Premiumsitze, 16 mehr als die B757.
Die CRJ450 des Herstellers Bombardier ist eine Weiterentwicklung der CRJ200, und SkyWest nutzt sie für United ab kommendem Herbst auf den Flügen von Denver und Chicago zu kleineren Städten innerhalb der USA. Der Regionaljet mit 41 Sitzen an Bord ist besonders hochwertig ausgestattet, wobei es in United First erstmals bei einer US-Fluglinie keine Gepäckfächer mehr über den Sitzen gibt; für die Passagiere steht stattdessen ein großer Schrank für Taschen und Kabinenkoffer bereit.
Die Boeing 787-9 geht ab dem 22. April 2026 mit dem neuen Elevated-Konzept an den Start. Dazu gehören erstmals auch die United Polaris Studio Suiten mit rund 25% größeren Sitzen als in United Polaris, einem Ottomanen, besonders hochwertiger Kulinarik, 27-Zoll großen 4K OLED-Bildschirmen und vielem mehr. Auch United Polaris, United Premium Plus und United Economy werden durch zahlreiche Annehmlichkeiten wie große Bildschirme aufgewertet. Die ersten Flüge, auf denen die neue Maschine regelmäßig zum Einsatz kommt, ist die Verbindung zwischen San Francisco und Singapur. (red)
united airlines, flugzeugestellung, flottenerneuerung, a321neo, a321xlr, 787-9, crj450, elevated
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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