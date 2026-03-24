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Südafrika ganz persönlich
Nicht nur Landschaft, Tierwelt und Küche machen den Reiz Südafrikas aus - familiengeführte Unterkünfte, engagierte Gastgeber:innen und lokale Guides ermöglichen Begegnungen auf Augenhöhe.
Diese Begegnungen eröffnen Einblicke in den Alltag, stärken lokale Strukturen und lassen Wertschöpfung direkt vor Ort entstehen. Besonders die „Hidden Gems“ zeigen ein Südafrika jenseits klassischer Sehenswürdigkeiten – nahbar, authentisch und oft überraschend.
Kreativszene hautnah erleben
Mit „Get The [Picture]“ öffnet Jacky Lourens Türen zur Kulturszene Kapstadts. Die ehemalige Film- und Tourismusexpertin vermittelt exklusive Begegnungen mit Künstlern, Designern und Filmschaffenden. Ob Atelierbesuch, Blick hinter die Kulissen eines Theaters oder Studio-Session – im Mittelpunkt stehen kreative Prozesse und persönliche Geschichten statt klassischer Sightseeing-Programme.
Tourismus als Motor für Naturschutz
Marine Dynamics verbindet Tiererlebnis mit Forschung. Ausfahrten zu den „Marine Big Five“ – Wale, Haie, Delfine, Robben und Pinguine – sind eng an wissenschaftliche Projekte gekoppelt. Einnahmen fließen direkt in Initiativen wie das African Penguin & Seabird Sanctuary oder den Dyer Island Conservation Trust. Für Reisende bedeutet das: intensive Naturerlebnisse mit messbarem Beitrag zum Artenschutz.
Reisen mit Tiefgang
Tlhari Travel setzt auf Nähe statt Distanz. In Limpopo besuchen Gäste Familien der Venda- und Tsonga-Kulturen, kochen gemeinsam und tauchen in den Alltag ein. Ähnliche Formate gibt es in Soweto: gemeinsames Essen, persönliche Gespräche, gelebte Gastfreundschaft. Das Ergebnis sind Begegnungen, die weit über klassische Kulturprogramme hinausgehen.
Geschichte mit Charakter - Safari in familiärem Rahmen
Die restaurierte Cullinan Diamond Lodge verbindet historischen Charme mit zeitgemäßem Komfort. In der einstigen Bergbaustadt nahe Pretoria erzählen Minentouren von der Diamantenvergangenheit der Region – ergänzt durch persönliche Einblicke, Erzählungen und viel lokaler Geschichte.
Die LA Kruger Lifestyle Lodge im Marloth Park setzt auf Exklusivität im kleinen Maßstab: wenige Einheiten, persönlicher Service und unmittelbare Nähe zur Natur. Trotz Lage außerhalb des Kruger-Nationalparks profitieren Gäste vom selben Ökosystem – Tierbeobachtungen inklusive, oft abseits der großen Besucherströme. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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24 März 2026
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