Südafrika ganz persönlich

Diese Begegnungen eröffnen Einblicke in den Alltag, stärken lokale Strukturen und lassen Wertschöpfung direkt vor Ort entstehen. Besonders die „Hidden Gems“ zeigen ein Südafrika jenseits klassischer Sehenswürdigkeiten – nahbar, authentisch und oft überraschend.

Kreativszene hautnah erleben

Mit „Get The [Picture]“ öffnet Jacky Lourens Türen zur Kulturszene Kapstadts. Die ehemalige Film- und Tourismusexpertin vermittelt exklusive Begegnungen mit Künstlern, Designern und Filmschaffenden. Ob Atelierbesuch, Blick hinter die Kulissen eines Theaters oder Studio-Session – im Mittelpunkt stehen kreative Prozesse und persönliche Geschichten statt klassischer Sightseeing-Programme.

Tourismus als Motor für Naturschutz

Marine Dynamics verbindet Tiererlebnis mit Forschung. Ausfahrten zu den „Marine Big Five“ – Wale, Haie, Delfine, Robben und Pinguine – sind eng an wissenschaftliche Projekte gekoppelt. Einnahmen fließen direkt in Initiativen wie das African Penguin & Seabird Sanctuary oder den Dyer Island Conservation Trust. Für Reisende bedeutet das: intensive Naturerlebnisse mit messbarem Beitrag zum Artenschutz.

Reisen mit Tiefgang

Tlhari Travel setzt auf Nähe statt Distanz. In Limpopo besuchen Gäste Familien der Venda- und Tsonga-Kulturen, kochen gemeinsam und tauchen in den Alltag ein. Ähnliche Formate gibt es in Soweto: gemeinsames Essen, persönliche Gespräche, gelebte Gastfreundschaft. Das Ergebnis sind Begegnungen, die weit über klassische Kulturprogramme hinausgehen.

Geschichte mit Charakter - Safari in familiärem Rahmen

Die restaurierte Cullinan Diamond Lodge verbindet historischen Charme mit zeitgemäßem Komfort. In der einstigen Bergbaustadt nahe Pretoria erzählen Minentouren von der Diamantenvergangenheit der Region – ergänzt durch persönliche Einblicke, Erzählungen und viel lokaler Geschichte.

Die LA Kruger Lifestyle Lodge im Marloth Park setzt auf Exklusivität im kleinen Maßstab: wenige Einheiten, persönlicher Service und unmittelbare Nähe zur Natur. Trotz Lage außerhalb des Kruger-Nationalparks profitieren Gäste vom selben Ökosystem – Tierbeobachtungen inklusive, oft abseits der großen Besucherströme. (red)