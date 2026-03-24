Forum Incoming setzt auf Zusammenarbeit

Das Forum Incoming ist seit rund 15 Jahren aktiv, seit zehn Jahren unter der Leitung von Obmann Helmut Bernhart, Geschäftsführer der Mundivision Reisebüro GesmbH. Ursprünglich war der Interessensverband auf 13 oder 14 größere Incoming-Büros im Raum Wien beschränkt. Um das Forum als nationalen Incoming-Verband zu etablieren, suchte Bernhart im Herbst 2023 das Gespräch mit ÖRV-Präsidentin Eva Buzzi, die der Idee viel abgewinnen konnte. Unter dem Dach des Österreichischen Reiseverbands sollte das Wachstumspotenzial ausgeschöpft werden. Im Gegenzug bescherte dieser Schritt dem ÖRV einige neue Mitglieder. „Als Teil des ÖRV ist es für das Forum Incoming auch leichter, auf internationalem Niveau zu verhandeln, zum Beispiel bei der Margensteuer“, erklärt Helmut Bernhart im Gespräch mit tip-online.

Auch die Übersiedlung des ÖRV zum ÖHV im dritten Wiener Gemeindebezirk war ein positiver Schritt. „Dadurch ist ein Haus des Tourismus entstanden. Für das Incoming Forum ist das sehr gut, weil es unsere Kooperation mit dem ÖHV gestärkt hat. Wir wollen keine Einzelkämpfer sein“, so Bernhart weiter.

Stärke ausspielen

Aktuell hat das Forum Incoming 28 Mitglieder aus ganz Österreich, auch zwei oder drei Neuzugänge seien zu verzeichnen, so Bernhart weiter und fügt hinzu: „Die Probleme und Herausforderungen sind für uns alle die gleichen.“ Dazu zählen unter anderem die DMCs der Fremdenverkehrsverbände, die als – gestützte - Konkurrenz zu den Incoming-Agenturen agieren.

„Wir wollen unsere Stärke bei Verhandlungen ausspielen, beispielsweise bei Rahmenverträgen in der Hotellerie“, ergänzt Bernhart. Ziel sei, einheitliche Rahmenbedingungen für alle touristischen Anbieter zu erzielen.

Nachwuchsarbeit

Ein weiteres Thema, das sich das Forum Incoming auf die Fahnen geschrieben hat, ist die Nachwuchsarbeit.„Wir wollen Youngsters bzw. die Gen Z an Anderes heranführen, etwa ans Netzwerken und ans ‚Menscheln‘“ so Bernhart weiter. In der Praxis heißt das, dass junge Kolleg:innen auf Workshops mitfahren und Erfahrung sammeln, sei es bei Verkaufsgesprächen oder beim Kontakteschließen. „Wir haben das schon zweimal gemacht. Das ist eindeutig eine win-win-Situation“, fasst Bernhart zusammen.

Noch bevor der ÖRV seine Schulungsserie zum Thema „KI“ mit Günther Exel gestartet hat, hat das Forum Incoming den Experten mit großem Erfolg verpflichtet. Ein praxisbezogener Testlauf zeigte Stärken und Schwächen der KI auf: So wurde eine Reise durchs nördliche Waldviertel mit Fokus auf Brauchtum recht gut zusammengestellt, allerdings mit dem Vorschlag, einen Ausflug ins Perchtenmuseum in Kitzbühel einzubauen. Kirchberg / Thaya und Kirchberg in Tirol sind eben nicht dasselbe.

Ärgernis Ortstaxen

Einen Erfolg verbuchen konnte das Forum Incoming bei der Ortstaxen-Erhöhung in Wien. Die Ankündigung erfolgte im August, die Umsetzung war ursprünglich ab Dezember 2025 geplant. Der Aufschrei der Branche war vorprogrammiert, waren doch die Buchungen alle schon abgeschlossen. Bisher waren in Wien 3,2% vom Netto- Logis-Preis nach Abzug, ohne Frühstück, abzuführen. Nach heftigem Protest – „wir haben alle an einem Strang gezogen“, so Bernhart – gelang es zumindest, den neuen Wert von 5% auf Juli 2026 zu verschieben. Ab Juli 2027 steigt die Taxe dann auf 8%. „Eine Erhöhung von 166%“, ärgert sich Bernhart, aber „es geht, braucht allerdings eine Vorlaufzeit.“ Schon jetzt gebe es Wahnsinnspeise in Wien. Zum Vergleich: In Amsterdam beträgt die Ortstaxe 15 EUR p.P., in Barcelona 12 EUR bzw. 15 EUR p.P., ja nach Hotelkategorie. Ärgerlich sei, dass bei größeren Geschäften, bei denen Serien verkauft werden, bereits bis März 2027 eingekauft wurde. Ein Ausweg, um die Erhöhung mitten in der Saison abzufedern, könnte sein, den Kostenanteil für das Frühstück zu erhöhen.

Side-Event bei ÖRV-Kongress

Erstmals wird es bei der Frühjahrstagung des ÖRV, die am 16. und 17. April im Hotel Werzers in Pörtschach stattfindet, ein eigenes Side-Event für Incomer geben. „Wir wollen die Bundesländer stärker einbeziehen und ihre Vorschläge und Einsprüche aufgreifen“, kündigt Bernhart an.