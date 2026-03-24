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rtk / Raiffeisen Reisen: Türkei-Roadshow in Wien
Mit einem frischen, vertriebsorientierten Konzept startet das türkische Fremdenverkehrsamt – die Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA) – gemeinsam mit wichtigen Vertriebspartnern eine neue europaweite Türkei-Roadshow unter dem Titel „Feel the Destination & Chill“.
Das Veranstaltungsformat wird in Kooperation mit rtk sowie der bestfortravel GROUP umgesetzt und richtet sich gezielt an Agents. Dafür öffnet das Event seine Türen für alle Reisebüros der Branche – unabhängig von einer rtk-Zugehörigkeit. Den Auftakt macht Düsseldorf am 26. März 2026. Weitere Stationen sind Brüssel am 21. April sowie Wien am 28. April 2026. Unterstützt und initiiert wird die Roadshow vom türkischen Fremdenverkehrsamt, der Türkiye Tourism Promotion and Development.
Agency Konzept mit Erlebnischarakter
Bei „Feel the Destination & Chill“ treffen bis zu 70 Tourismusprofis pro Standort auf die Ansprechpartner:innen der Hotels und touristischen Leistungsträger. Die Teilnehmenden erwartet ein modernes Eventformat mit persönlicher Atmosphäre, klarer Vertriebsorientierung in trendigen Locations und entspannter After-Work-Atmosphäre. Pro Standort präsentieren sich bis zu acht ausgewählte türkische Partner. Hauke Moll, Bereichsleiter RTG Marketing & Einkauf: „Mit ‚Feel the Destination & Chill‘ schaffen wir eine europäische Bühne, auf der sich die Türkei so präsentieren kann, wie sie ist: hochwertig, vielseitig und voller Emotion. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass unsere Reisebüropartner konkrete Impulse für ihr Tagesgeschäft mitnehmen. Es geht nicht nur um Inspiration, sondern ganz klar um zusätzliche Buchungen.“
Event in Wien
- Datum / Ort:
28. April 2026 / Wolke 19 im Ares Tower, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien
- Beginn:
18:00 Uhr
- Info und Anmeldung:
Da die Teilnehmer:innenzahl begrenzt ist, heißt es, schnell zu sein. Interessierte Reisebüros können sich ab sofort anmelden unter: www.my-ticket.shop/events/feel-the-destination-and-chill-wolke-19-im-ares-tower-ManVkNrB (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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24 März 2026
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