rtk / Raiffeisen Reisen: Türkei-Roadshow in Wien

Das Veranstaltungsformat wird in Kooperation mit rtk sowie der bestfortravel GROUP umgesetzt und richtet sich gezielt an Agents. Dafür öffnet das Event seine Türen für alle Reisebüros der Branche – unabhängig von einer rtk-Zugehörigkeit. Den Auftakt macht Düsseldorf am 26. März 2026. Weitere Stationen sind Brüssel am 21. April sowie Wien am 28. April 2026. Unterstützt und initiiert wird die Roadshow vom türkischen Fremdenverkehrsamt, der Türkiye Tourism Promotion and Development.

Agency Konzept mit Erlebnischarakter

Bei „Feel the Destination & Chill“ treffen bis zu 70 Tourismusprofis pro Standort auf die Ansprechpartner:innen der Hotels und touristischen Leistungsträger. Die Teilnehmenden erwartet ein modernes Eventformat mit persönlicher Atmosphäre, klarer Vertriebsorientierung in trendigen Locations und entspannter After-Work-Atmosphäre. Pro Standort präsentieren sich bis zu acht ausgewählte türkische Partner. Hauke Moll, Bereichsleiter RTG Marketing & Einkauf: „Mit ‚Feel the Destination & Chill‘ schaffen wir eine europäische Bühne, auf der sich die Türkei so präsentieren kann, wie sie ist: hochwertig, vielseitig und voller Emotion. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass unsere Reisebüropartner konkrete Impulse für ihr Tagesgeschäft mitnehmen. Es geht nicht nur um Inspiration, sondern ganz klar um zusätzliche Buchungen.“

Event in Wien