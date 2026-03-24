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Dertour belohnt Reisebüros mit Zusatzprovision
Dertour Austria belohnt mit der „Take More-Aktion“ Vertiebsparter:innen für Neubuchungen nach Ägypten, Griechenland und in die Türkei mit 1% Zusatzprovision.
Der Aktionszeitraum gilt für alle Buchungen vom 23. März 2026 bis 19. April 2026 sowie für alle Anreisen im selben Zeitraum. Die Zusatzprovision von 1% wird auf den zusatzprovisionsfähigen Umsatz gemäß den Vertriebskonditionen der Dertour Deutschland GmbH gewährt.
Weitere Informationen zur Aktion unter www.informierender.de
dertour, vertriebsaktion, zusatzprovision, provision, belohnung, türkei, ägypten, griechenland
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
24 März 2026
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