Dertour belohnt Reisebüros mit Zusatzprovision

Der Aktionszeitraum gilt für alle Buchungen vom 23. März 2026 bis 19. April 2026 sowie für alle Anreisen im selben Zeitraum. Die Zusatzprovision von 1% wird auf den zusatzprovisionsfähigen Umsatz gemäß den Vertriebskonditionen der Dertour Deutschland GmbH gewährt.

Weitere Informationen zur Aktion unter www.informierender.de