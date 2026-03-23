Göteborg spricht jetzt Deutsch

Die neue deutschsprachige Website (www.goteborg.com/de) bietet einen strukturierten Überblick über das touristische Angebot der Destination und richtet sich gezielt an die Bedürfnisse deutschsprachiger Reisender. Inhalte sind unter anderem nach Themen wie nachhaltiges Reisen, Kulinarik, Kultur, Outdoor-Erlebnisse und Schärengarten gegliedert. Ergänzt wird das Angebot durch konkrete Reisetipps, saisonale Empfehlungen, inspirierende Routenvorschläge sowie praktische Informationen zur Anreise, Mobilität vor Ort und Unterkunftssuche. Damit dient die Plattform, welche fortlaufend um neue Inhalte und Informationen erweitert wird, sowohl als Inspirationsquelle als auch als konkretes Planungstool für einen Aufenthalt in Göteborg.

Städtetrip oder Naturerlebnis?

Diese Frage stellt sich in Göteborg nicht. Die 600.000-Einwohner-Stadt an der Westküste Schwedens liegt direkt am Meer, die Inseln des Göteborger Schärengartens direkt vor der Haustür. Im Zentrum erwartet Besucher:innen nicht nur eine ausgeprägte Kunst- und Kulturszene, erstklassige Restaurants und eine faszinierende Geschichte. Naturnahe Erlebnisse sind auch in Göteborg selbst nie weit entfernt: Rad- und Wanderwege führen durch die Stadt, zahlreiche Kanu- und Kajak-Verleihstationen ermöglichen eine Entdeckung auf den Kanälen und Wasserwegen, Parks und Gärten sind Orte zum Verweilen und Zusammensein. Die sehr gute Bahnanbindung, Restaurants mit Ökosiegel, 95% umweltzertifizierte Hotels, die Nutzung von erneuerbaren Energien im Nahverkehr sowie eine Vielzahl an nachhaltigen Erlebnissen machen Göteborg zu einem nachhaltigen Reiseziel. (red)