Ibiza-Mietwagen-Begrenzung: Sunny Cars rät zu früher Buchung

17.668 Fahrzeuge: Dies ist die Obergrenze an Autos, die während der Hochsaison auf Ibiza unterwegs sein dürfen. Mit 14.000 Fahrzeugen ist ein Großteil dieses Kontingents für Mietwagen vorgesehen. Damit reduzieren sich die Ferienautos auf der Insel um gute zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Regelung greift zunächst für 1. Juni bis 30. September 2026; auch 2027 soll die Begrenzung für vier Monate gelten.

Frühe Buchung empfohlen

„Der Mietwagenurlaub auf Ibiza bleibt weiterhin gut planbar, jedoch gibt es durch das kleinere Fahrzeugkontingent weniger verfügbare Autos“, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Wer also die Insel mit einem Ferienauto erkunden möchte, sollte seinen Urlaub künftig früh planen und auch den Mietwagen mit mehr Vorlaufzeit buchen.“ Denn die neue Verordnung erschwere kurzfristige Last-Minute-Reservierungen deutlich. In Sachen Verfügbarkeit könne auch die Wahl der Fahrzeugklasse entscheidend sein. „Besonders bei kompakten und modernen Fahrzeugkategorien bestehen gute Chancen sich einen zu sichern, sie passen zudem optimal für Ausflüge auf der Insel,“ so Lehmann. An der Anmietung an sich ändere sich trotz der neuen Rahmenbedingungen nichts, da die Systeme der Mietwagenvermietungen die erforderlichen Genehmigungen im Hintergrund abwickeln würden. Reisende buchen wie gewohnt über ihr Reisebüro oder direkt bei Sunny Cars – jedoch am besten frühzeitig, so der Mietwagen-Anbieter in der Presseaussendung.

Förderung einer nachhaltigeren Mobilität

Die Inselverwaltung verteilt das gesamte Tageskontingent von 14.000 Mietwagen über ein Quotensystem auf die Autovermietungen vor Ort. Anbieter, die einen hohen Anteil an neueren und emissionsärmeren Fahrzeugen in ihrer Flotte nachweisen, bekommen dabei den Vorzug. 2026 gibt es zudem einen Bonus für ökologischere Fahrzeuge wie E-Autos. Mit den neuen Vorgaben setzt Ibiza ein deutliches Zeichen für mehr Verkehrslenkung und Nachhaltigkeit im Tourismus. Sunny Cars arbeite stets ausschließlich mit handverlesenen Qualitäts-Partnern zusammen, die vor Ort die Mietwagen für Kund:innen bereitstellen. Durch die neuen Regeln auf Ibiza hänge die konkrete Anzahl der verfügbaren Fahrzeuge pro Partner von der Einstufung im Quotensystem ab. Sunny Cars unterstütze diesen Kurs und sehe darin eine Chance, umweltfreundlichere Fahrzeuge auch im Mietwagensektor stärker in den Mittelpunkt zu rücken, heißt es weiter.