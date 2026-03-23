A-Rosa Ostergewinnspiel für Agents

Zwischen Flyer-Vorlagen und PEP-Angeboten wurden bunte Ostereier versteckt. Hinter jedem dieser zehn Eier steckt ein Info-Snippet zu A-Rosa und ein Lösungsbuchstabe für das Gewinnspiel.

So geht‘s

Expedient:innen können sich einfach im A-Rosa-Extranet (extranet.a-rosa.de) mit ihren bekannten Log-In Daten anmelden oder neu registrieren, das Lösungswort aus den Ostereiern kombinieren und bis zum 14. April 2026 per Online-Formular abschicken. Liegen sie richtig, landen sie direkt im Lostopf.

Unter allen Teilnehmenden mit dem korrekten Lösungswort werden attraktive Preise verlost:

1. Platz: Eine 4-Nächte A-Rosa Reise auf Donau oder Rhein im Herbst 2026

2. Platz: Ein exklusives Team-Frühstück mit dem A-Rosa Außendienst

3. Platz: 5x A-Rosas Überraschungs-Box

Infos unter: www.a-rosa.de/kreuzfahrten/aktionen/b2b/ostergewinnspiel.html (red)