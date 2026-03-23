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A-Rosa Ostergewinnspiel für Agents
A-Rosa Flusskreuzfahrten lädt neue und bekannte Vertriebspartner:innen zu einer Ostereiersuche im B2B-Extranet.
Zwischen Flyer-Vorlagen und PEP-Angeboten wurden bunte Ostereier versteckt. Hinter jedem dieser zehn Eier steckt ein Info-Snippet zu A-Rosa und ein Lösungsbuchstabe für das Gewinnspiel.
So geht‘s
Expedient:innen können sich einfach im A-Rosa-Extranet (extranet.a-rosa.de) mit ihren bekannten Log-In Daten anmelden oder neu registrieren, das Lösungswort aus den Ostereiern kombinieren und bis zum 14. April 2026 per Online-Formular abschicken. Liegen sie richtig, landen sie direkt im Lostopf.
Unter allen Teilnehmenden mit dem korrekten Lösungswort werden attraktive Preise verlost:
1. Platz: Eine 4-Nächte A-Rosa Reise auf Donau oder Rhein im Herbst 2026
2. Platz: Ein exklusives Team-Frühstück mit dem A-Rosa Außendienst
3. Platz: 5x A-Rosas Überraschungs-Box
Infos unter: www.a-rosa.de/kreuzfahrten/aktionen/b2b/ostergewinnspiel.html (red)
gewinnspiel, a-rosa, flusskreuzfahrten, agents, ostern, ostereier
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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23 März 2026
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