RateHawk integriert UI.Office von Bosys

Reisebüros, die BOSYS-Tools nutzen, würden ab sofort Hotelpreise von RateHawk einfach auswählen und in einem einzigen Schritt an UI.Office übertragen können. Diese Integration minimiere manuelle Prozesse bei der Angebotserstellung und ermögliche es Reisebüros, ihre Produktivität zu steigern, so RateHawk in einer Presseaussendung.

Langfristige Partnerschaft

Christopher Bowers, Vertriebsleiter für Deutschland bei RateHawk, erklärt: „Unsere strategische, langfristige Partnerschaft mit dem Mid-Office-System Bosys, die letztes Jahr gestartet wurde, hat bereits starke Ergebnisse erzielt, und wir freuen uns, den nächsten Integrationsschritt einzuleiten. RateHawk oberstes Ziel ist es, die Hotelsuche und -buchung für Reisebüros in der gesamten Region zu vereinfachen. Die Bereitstellung unseres Unterkunftsportfolios über die bereits genutzten Tools ist ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie.“ (red)