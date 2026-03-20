Disney Believe sticht ab 2027 in See

Mit der Disney Believe erweitert Disney Cruise Line die Wish Klasse um ihr viertes Schiff. Kennzeichen dieser Schiffsklasse ist ein jeweils eigenes Leitmotiv, das sich wie ein roter Faden durch das gesamte Gästeerlebnis zieht. Nach der Disney Wish mit dem Motiv „Verzauberung“, der Disney Treasure mit dem Motiv „Abenteuer“ und der Disney Destiny mit dem Motiv „Helden und Bösewichte“ erzählt die Disney Believe eine neue Geschichte, die ganz im Zeichen von Versprechen und Möglichkeiten steht.

Lebendige Geschichten

An Bord würden Disney-Geschichten lebendig werden, deren Figuren an sich selbst glauben, ihren Träumen folgen und auf ein besseres Morgen vertrauen. Die Disney Believe bringe dafür unter anderem die Welten von „Encanto“ und „Frozen“ auf neue Art an Bord und greife die Wunschbrunnen aus „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ auf. Auch Reisen in die Tiefen des Meeres werden Teil des Konzepts sein, inspiriert von „Vaiana“ und „Arielle, die Meerjungfrau“, heißt es weiter.

Die Disney Believe starte in einer Phase, in der Disney Experiences so stark wächst wie nie zuvor. Disney Cruise Line knüpfe dabei an ihr Markenzeichen an, immersives Storytelling mit moderner Technologie zu verbinden und so Urlaube zu gestalten, wie sie nur Disney erzählen könne. Bis 2031 soll die Flotte auf 13 Schiffe anwachsen, so die Pläne der Reederei. Dazu zählt die Disney Adventure, die am 10. März 2026 von Singapur aus zu ihrer Jungfernfahrt aufgebrochen ist, ebenso wie die Disney Believe, die Ende 2027 erwartet wird. Für 2029 ist zudem eine neue Schiffsklasse angekündigt. Außerdem haben Disney und Oriental Land Co., Ltd. (OLC) eine Vereinbarung geschlossen, um Disney Kreuzfahrten ab 2029 nach Japan zu bringen. (red)