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nicko cruises: Neue Ostsee-Kreuzfahrt 2027
Eine achttägige Route der Vasco da Gama ab/bis Kiel ergänzt das Sommerprogramm 2027 um eine kompakte Ostsee-Reise mit ausgewählten Hafenstopps.
nicko cruises erweitert sein Angebot im Sommer 2027 um eine neue Ostseeroute mit der Vasco da Gama. Die achttägige Reise findet von 11. bis 18. August 2027 statt und führt ab/bis Kiel über mehrere Ostsee-Destinationen. Die Route ist ab sofort buchbar.
Acht Tage Ostsee
Die Anfahrt nach Stockholm erfolgt durch die weit verzweigte Schärenlandschaft vor der schwedischen Hauptstadt. Die Route führt vorbei an zahlreichen Inseln und Buchten, bevor das Schiff die auf mehreren Inseln gelegene Metropole zwischen Mälarsee und Ostsee erreicht. Ein Übernachtaufenthalt ermöglicht es Gästen, die Stadt ausführlich zu erkunden. Dazu zählen unter anderem die Altstadt Gamla Stan sowie verschiedene Museen und kulturelle Einrichtungen.
Mit Visby auf der Insel Gotland steht dann eine weitere besondere Station auf dem Programm. Die ehemalige Hansestadt verfügt über eine gut erhaltene Altstadt mit Stadtmauer, historischen Gebäuden und Kirchenruinen und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Mit Klaipėda führt die Route zum Abschluss an die litauische Ostseeküste. Die Hafenstadt bietet einige kulturelle Höhepunkte - etwa das Bernsteinmuseum in Nida oder das Litauische Meeresmuseum, das interessante Einblicke in die maritime Tradition der Region gibt. Nach diesem Stopp macht sich das Schiff dann wieder auf den Weg zurück nach Kiel.
Weitere Informationen zur Route unter: www.nicko-cruises.de/reise (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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