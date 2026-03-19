tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Rhomberg Reisen lädt zu Agenttouren und Webinar ein


Calvi
Rhomberg Reisen bietet zwischen Mai und Juli 2026 mehrere Agenttouren sowie Ende März ein Koriska-Webinar an.

Rhomberg Reisen organisiert 2026 mehrere Inforeisen für Reiseberater:innen. Die Touren dauern in der Regel drei bis vier Tage und kombinieren Hotelbesichtigungen mit Einblicken in die jeweilige Destination. Detailprogramme erhalten Teilnehmende einige Wochen vor Abreise.

Korsika-Webinar

Ergänzend veranstaltet Rhomberg am 31. März 2026 ein Korsika-Webinar, bei dem Pauschalreisen, Rundreise-Highlights sowie das Flugangebot mit Fokus auf die Region Bastia vorgestellt werden.

Agenttouren 2026

Geplant sind aktuell eine Agenttour nach Kefalonia (21.–23. Mai ab Altenrhein und Linz, Rückflug nach München, Kosten: 199 EUR), ein geführter Tagesflug nach Korsika (10. Mai oder 5. Juli ab Graz, Kosten: 99 EUR) sowie zwei weitere Korsika-Agenttouren: nach Figari (30. Mai–3. Juni ab Altenrhein und Zürich, Rückflug nach Basel, Kosten: 199 EUR) und nach Calvi (7.–11. Juni ab mehreren Abflughäfen inklusive Wien, Rückflug nach München, Kosten: 199 EUR).

Weitere Informationen & Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeberechtigt sind aktive, fest angestellte Reisebüromitarbeiter:innen. Die Unterbringung erfolgt im Doppelzimmer mit Vollpension. Pro Büro kann eine Person an derselben Reise teilnehmen, An- und Abreise zum Flughafen sind nicht inkludiert. Es gelten 100% Stornokosten ab Buchung, Programmänderungen sind vorbehalten, die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt.

Anmeldung: Anmeldeformular ausfüllen und per Mail an agenturbetreuung@rhomberg.at senden. Anmeldeschluss ist der 1. April 2026, für die Tour nach Korsika (Figari) der 25. März 2026. (red) 

  rhomberg, rhomberg reisen, agents, agenttour, agent-tour, infotour, famtrip, webinar, korsika

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
19 März 2026

15:56
Rhomberg Reisen lädt zu Agenttouren und Webinar ein
15:23
Visit USA Austria bietet Branchen-Newsletter
14:41
Celebrity Cruises startet neues Schulungsprogramm
11:20
10 Jahre TUI Blue: Sommeraktivitäten und Rabatte
10:50
MSC Cruises verstärkt Vertriebsteam in Ostösterreich
10:35
Neue Rolling Stones Dauerausstellung in Alabama
10:03
Winterprogramm 2027/28 der Mein Schiff Flotte

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.