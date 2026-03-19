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Rhomberg Reisen lädt zu Agenttouren und Webinar ein
Rhomberg Reisen bietet zwischen Mai und Juli 2026 mehrere Agenttouren sowie Ende März ein Koriska-Webinar an.
Rhomberg Reisen organisiert 2026 mehrere Inforeisen für Reiseberater:innen. Die Touren dauern in der Regel drei bis vier Tage und kombinieren Hotelbesichtigungen mit Einblicken in die jeweilige Destination. Detailprogramme erhalten Teilnehmende einige Wochen vor Abreise.
Korsika-Webinar
Ergänzend veranstaltet Rhomberg am 31. März 2026 ein Korsika-Webinar, bei dem Pauschalreisen, Rundreise-Highlights sowie das Flugangebot mit Fokus auf die Region Bastia vorgestellt werden.
- Datum/ Uhrzeit: 31. März - 09:00 bis 10:00 Uhr
- Anmeldung HIER
Agenttouren 2026
Geplant sind aktuell eine Agenttour nach Kefalonia (21.–23. Mai ab Altenrhein und Linz, Rückflug nach München, Kosten: 199 EUR), ein geführter Tagesflug nach Korsika (10. Mai oder 5. Juli ab Graz, Kosten: 99 EUR) sowie zwei weitere Korsika-Agenttouren: nach Figari (30. Mai–3. Juni ab Altenrhein und Zürich, Rückflug nach Basel, Kosten: 199 EUR) und nach Calvi (7.–11. Juni ab mehreren Abflughäfen inklusive Wien, Rückflug nach München, Kosten: 199 EUR).
Weitere Informationen & Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeberechtigt sind aktive, fest angestellte Reisebüromitarbeiter:innen. Die Unterbringung erfolgt im Doppelzimmer mit Vollpension. Pro Büro kann eine Person an derselben Reise teilnehmen, An- und Abreise zum Flughafen sind nicht inkludiert. Es gelten 100% Stornokosten ab Buchung, Programmänderungen sind vorbehalten, die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt.
Anmeldung: Anmeldeformular ausfüllen und per Mail an agenturbetreuung@rhomberg.at senden. Anmeldeschluss ist der 1. April 2026, für die Tour nach Korsika (Figari) der 25. März 2026. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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19 März 2026
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