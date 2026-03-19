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Celebrity Cruises startet neues Schulungsprogramm
Celebrity Cruises bietet Reiseberater:innen mit "Back to Basics“ eine neue vierteilige Trainingsreihe.
Mit dem neuen Schulungsprogramms „Celebrity Cruises: Back to Basics“ können Agents ihr Grundwissen über die Reederei vertiefen. Die vierteilige Reihe startet am 26. März und richtet sich insbesondere an Reiseberater:innen, die Celebrity Cruises noch nicht aktiv verkaufen.
Mit den vierteljährlichen Webinaren sowie monatlichen Tipps und Einblicken profitieren Expedienten von kompakten Lerninhalten und erhalten praktische Verkaufstipps. Jeder Reiseprofi, der an den vier Live-Webinaren in diesem Jahr teilnimmt, hat außerdem die Chance auf einen Amazon-Gutschein und Le Petit Chef-Gutschein für zwei Personen.
Termine und Themen im Überblick
- 26. März: Warum Celebrity? Drei Gründe, warum wir einmalig sind
- 16. Juni: Für welche Gäste ist Celebrity Cruises ideal geeignet?
- 20. Oktober: Lernen Sie die Schiffe kennen
- 22. Dezember: Zusatzverkäufe – ganz ohne Druck
Alle Webinare beginnen um 10:00 Uhr.
Anmelde-Link zu den Webinaren HIER (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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19 März 2026
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