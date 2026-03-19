10 Jahre TUI Blue: Sommeraktivitäten und Rabatte

Im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums können sich Familien, Paare und Freundesgruppen in allen TUI Blue Hotels auf besondere Programmpunkte freuen. Dazu gehören kreative Kinderclub-Aktionen, belebende Fitness-Sessions, kulinarische Erlebnisse sowie Abendprogramme mit Live-Musik. Die Aktivitäten variieren je nach Hotel und ermöglichen Gästen vielfältige Urlaubserlebnisse. Darüber hinaus gibt es bei Neubuchung bis 7. April eine Rabattaktion: bis zu 35% Ermäßigung für Reisen bis Oktober 2026.

Vielfältige Konzepte

Seit der Eröffnung des TUI Blue Sarigerme Park in der Türkei im Mai 2016 hat sich TUI Blue zu einer der beliebtesten Hotelmarken von TUI entwickelt. Die aktuell 99 Häuser verteilen sich auf der ganzen Welt und decken außerdem eine breite Auswahl unterschiedlicher Hotelkonzepte für verschiedene Zielgruppen ab – von Design Hotels und Boutiquehotels über familienfreundliche Häuser bis hin zu Adults-only Hotels.

TUI Blue Hotels zeichnen sich außerdem durch regionale Kulinarik, persönliche Betreuung sowie ein vielseitiges Angebot an Fitness-, Entspannungs- und Kulturprogrammen, die je nach Standort variieren, aus. (red)