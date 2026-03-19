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Aldiana: Aus für Club auf Sansibar
Der erst im November 2024 eröffnete Aldiana Club Zanzibar Kwanza wird mit Ende April 2026 wieder aus dem Programm des Clubanbieters genommen.
Ingo Burmester, CEO der Dertour Hotel Division, erklärte den Schritt damit, dass „die Entwicklung beim Aldiana Club Zanzibar Kwanza hinter den Erwartungen zurückblieb“, während das Haus der Lifestyle Marke ananea auf der Insel gut performt. „Wir haben mit ananea auf Sansibar eine äußerst positive Entwicklung verzeichnen können und sehen hier großes Potenzial. Daher möchten wir uns auf Sansibar zukünftig auf die Marke ananea konzentrieren“, bekennt sich Burmester jedoch zur Insel-Destination.
Fokus auf Mittelstrecke
Die Entscheidung zur Beendigung der Partnerschaft beim Aldiana Club Zanzibar Kwanza sei gemeinsam mit den Partnern vor Ort gefallen und sei Teil einer klaren, zukunftsorientierten Strategie für die Premium-Clubmarke Aldiana. Burmester dazu: „Unser aktueller Fokus liegt darauf, Aldiana zunächst verstärkt im Mittelmeerraum – insbesondere in der Türkei, Griechenland, Spanien, Italien, Tunesien und Ägypten – erfolgreich weiterzuentwickeln. In diesen Destinationen verzeichnen wir eine besonders starke Nachfrage aus dem deutschsprachigen Raum. Gleichzeitig wollen wir auch ausgewählte Opportunitäten auf der Fernstrecke verfolgen.“
Umbuchungsoptionen
Gäste, die bereits eine Reise in den Aldiana Club Zanzibar Kwanza ab dem 1. Mai 2026 gebucht haben, können ihre Buchung flexibel auf das ananea Diamonds Mapenzi umbuchen. Zudem haben Gäste die Möglichkeit, ihre Buchungen auf einen anderen Club von Aldiana im gleichen Zeitraum umzubuchen oder kostenfrei zu stornieren. „Wir bedauern die notwendigen Änderungen und danken unseren Gästen für ihre Kooperation“, so Burmester. „Gleichzeitig sind wir überzeugt, attraktive Alternativen anbieten zu können – ob auf Sansibar oder in einem anderen unserer beliebten Aldiana Clubhotels.“ Für Reisebüro-Partner bleibt die Provisionszahlung auch im Falle einer Stornierung erhalten. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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23 März 2026
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