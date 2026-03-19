MSC Cruises verstärkt Vertriebsteam in Ostösterreich

Anabelle Jovanovic übernimmt ab sofort die Position Field Sales Agent mit Sitz in Wien. In dieser Funktion betreut sie künftig Reisebüropartner:innen in Wien, Niederösterreich, Burgenland und Kärnten. Jovanovic folgt auf Nedzad Hujdurovic und ergänzt künftig gemeinsam mit Sabrina Jetzinger, die weiterhin für die anderen Bundesländer zuständig ist, das Vertriebsteam in Österreich.

Fokus auf Partnerbetreuung

Mit der personellen Verstärkung verfolgt MSC Cruises das Ziel, die Betreuung der Reisebüropartner:innen weiter auszubauen und das gemeinsame Geschäft zu intensivieren. Zu den Aufgaben von Jovanovic zählen die persönliche Betreuung im Außendienst sowie remote, die Akquise neuer Gruppengeschäfte sowie die Durchführung verkaufsunterstützender Maßnahmen, etwa bei Messen und Kundenevents. Darüber hinaus organisiert und leitet sie System- und Produktschulungen und begleitet Schulungsreisen an Bord der Flotte.

Ship Visits in Barcelona

Ein gemeinsames Vertriebs-Highlight im Frühjahr sind Ship Visits in Barcelona, die von beiden Field Sales Agents organisiert werden. Reisebüropartner:innen haben dabei die Möglichkeit, mehrere Schiffe der MSC-Flotte kennenzulernen.

Geplant sind Besichtigungen der MSC Seaview am 7. Mai 2026, der MSC World Europa am 8. Mai 2026 sowie der MSC Grandiosa am 9. Mai 2026. Interessierte Reisebüropartner können sich per E-Mail an sabrina.jetzinger@msccruises.at anmelden. (red)