Winterprogramm 2027/28 der Mein Schiff Flotte

TUI Cruises gibt einen Ausbglick auf die Zielgebiete und Routen der Wintersaison 2027/28, die in Kürze buchbar sein werden. Die Schiffe werden unterschiedliche Zielgebiete weltweit bedienen. Dazu zählen unter anderem die Karibik, Afrika, Asien sowie die Kanaren - und die Vorpremiere-Reise der Mein Schiff Flow.

Karibik, Afrika und Asien

Die Mein Schiff 1, Mein Schiff 3 und Mein Schiff 4 werden in der Wintersaison in der Karibik eingesetzt. Die Routen führen unter anderem zu Zielen wie La Romana, Montego Bay und Bridgetown.

Die Mein Schiff 5 wird ab November 2027 auf 14-tägigen Reisen zwischen Kapstadt und Mauritius eingesetzt. Dabei werden unter anderem Häfen wie Durban, Richards Bay und La Réunion angelaufen.

Mit der Mein Schiff 6 stehen Asienreisen auf dem Fahrplan. Nach einer Transreise ab Palma de Mallorca führt die Route über Afrika weiter nach Asien. Ziele dieser Routen sind dann unter anderem Singapur, Thailand, Malaysia und Vietnam.

Abfahrten ab Deutschland & Kanaren-Routen

Erstmals wird die Mein Schiff 2 im Winter ab Norddeutschland positioniert. Abfahrten ab Bremerhaven und Kiel führen unter anderem in die Karibik, zu den Kanaren sowie nach Norwegen. Auch längere Reisen, darunter eine mehr als 35-tägige Karibikroute, sind vorgesehen.

Die Mein Schiff 7 und die Mein Schiff Relax werden auf Routen rund um die Kanaren eingesetzt. Neben klassischen Inselzielen wie Teneriffa und Gran Canaria stehen auch Häfen in Marokko sowie auf den Azoren und Kapverden auf dem Programm.

Vorpremieren-Reise der Mein Schiff Flow

Für die Mein Schiff Flow ist eine Vorpremieren-Reise geplant. Diese findet vom 14. bis 17. Juni 2026 ab/bis Triest statt und ermöglicht erste Einblicke in das neue Schiff.

Preisbeispiele (Innenkabine, Doppelbelegung):

14 Nächte Mittelamerika mit der Mein Schiff 3 ab 1.499 EUR pro Person

14 Nächte Norwegen mit der Mein Schiff 2 ab 2.079 EUR pro Person

14 Nächte Südafrika mit der Mein Schiff 5 ab 1.749 EUR pro Person

7 Nächte Kanaren mit der Mein Schiff Relax ab 729 EUR pro Person

Vorpremieren-Reise der Mein Schiff Flow ab 599 EUR pro Person

Die Preise gelten jeweils im PRO-Tarif inklusive Frühbucherermäßigung bei Buchung bis 30.11.2026 und vorbehaltlich Verfügbarkeit. (red)