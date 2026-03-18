Swiss streicht im Sommer Hunderte Flüge

Ein Swiss-Sprecher bestätigte der Nachrichtenagentur AWP am Mittwoch entsprechende Informationen des Branchenportals "Aerotelegraph". Insgesamt werden 326 Flüge gestrichen. Die Kürzungen betreffen rund 0,4% des Angebots - und dabei vor allem personalintensive Langstrecken. So werden etwa die Frequenzen nach Chicago und Shanghai reduziert. Immerhin habe sich das Problem seit vergangenem Jahr etwas entschärft: demnach waren zwischen April und Oktober 2025 noch 1.400 Flugstreichungen notwendig, was 1,5% des Angebots entsprach.

Technische und personelle Engpässe

Konkret fehlen bei Swiss Kapitän:innen und Co-Pilot:innen für Airbus A320 und A321 sowie A330 und A340, gleichzeitig gebunden durch Umschulungen etwa auf den neuen Airbus A350. Zusätzlich stehen elf Flugzeuge wegen Triebwerksproblemen am Boden, was die Einsatzplanung erschwert. Die Ausbildung und Umschulung von Cockpitpersonal dauert laut Swiss Monate und kurzfristige Lösungen sind unter anderem wegen vertraglicher Vorgaben und des gegenwärtigen Karrieremodells kaum möglich, heißt es von Seiten der Airline weiter.

Im Gegensatz zum Cockpit verzeichnet Swiss in der Kabine aktuell einen Personalüberhang. Rechnerisch hat die Lufthansa-Tochter in bestimmten Perioden bis zu 300 Flugbegleiter:innen zu viel. Um dies auszugleichen, wurden entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Dazu gehört unter anderem eine Prämie von bis zu 15.000 CHF für Kabinenmitarbeiter:innen, die freiwillig ausscheiden. (APA / red)