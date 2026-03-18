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AIDA startet Jubiläumsaktionen für Vertriebspartner:innen


AIDA sucht Lächelmomente
Zum Auftakt des 30-jährigen Jubiläums von AIDA erwarten Vertriebspartner:innen zwei EXPIcruises und ein Gewinnspiel.

Passend zum 30. Geburtstag der Reederei gibt es für Vertriebspartner:innen besondere Highlights: Im Mittelpunkt stehen zwei EXPIcruises und eine "Lächelmoment"-Aktion.

EXPIcruises 2026

Im Juni 2026 nimmt die AIDAperla Kurs auf die Metropolen an der atlantischen Westküste. Vertriebspartner:innen haben die Möglichkeit, an zwei Kurzreisen teilzunehmen, die Workshops mit der AIDA Sales Crew, Einblicke in die AIDA Welt, Networking und das bekannte AIDA Erlebnis verbinden. Die Reisen sind ab sofort über das AIDA EXPInet buchbar.

  • 13.-18. Juni 2026: Hamburg–Rotterdam 1
  • 8.-20. Juni 2026: Rotterdam–Hamburg

AIDA sucht schönsten Lächelmomente

Im Rahmen des Jubiläums werden Vertriebspartner:innen außerdem dazu aufgerufen, bis zum 30. April 2026 ihre besonderen AIDA Lächelmomente zu teilen. Dies können Momente am Counter, während einer EXPIcruise, im privaten Urlaub an Bord oder die herzlichste Gästepostkarte sein. „AIDA steht seit 30 Jahren für Momente, die das Herz berühren. Wir wollen diese besonderen Erinnerungen sichtbar machen – denn sie zeigen, was uns als AIDA Familie verbindet“, sagt Alexander Ewig, Senior Vice President Marketing & Sales. Unter allen Einsendungen werden attraktive Preise verlost:

  • 1 Reisegutschein im Wert von 2.500 EUR
  • 10 Kabinen auf den EXPIcruises im Juni 2026 an Bord der AIDAperla

Weitere Informationen zu den Jubiläumsaktivitäten unter: www.expinet.de (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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