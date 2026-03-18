TUI passt Kulanzregelungen für Nahost-Reisen erneut an

Wie TUI Österreich in einer Sonderaussendung an Vertriebspartner:innen mitteilte, werden aufgrund der weiterhin unsicheren Lage im Nahen Osten weitere Reisen abgesagt und die Umbuchungs- und Stornokonditionen dementsprechend angepasst. Hintergrund ist die anhaltende Reisewarnung des BMEIA und bestehende Einschränkungen im Luftraum mehrerer betroffener Länder.

Aktuelle Anpassungen:

TUI prüft mittwochs die geplanten Anreisen jeweils ein bis zwei Wochen im Voraus und passt die Maßnahmen bei Bedarf an. Die aktuellen Änderungen betreffen die Anreisen im Zeitraum 01.04. bis 07.04.2026:

Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Bahrain, Jordanien, Oman, Saudi-Arabien und Kuwait (Pauschalreisen und Nur-Hotel Buchungen)

Neu: Anreisen vom 01.04. bis einschließlich 07.04.2026: Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis laut System sowie gebührenfreie Stornierung. Bestehende Vorgänge werden nach dem 21.03. (18:00 Uhr) aktiv von TUI gebührenfrei storniert.

Hinreisende Drehkreuzverbindungen in der Region (Pauschalreisen inkl. Fly & Mix)

Neu: Anreisen vom 01.04. bis einschließlich 07.04.2026: Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis laut System sowie gebührenfreie Stornierung. Bestehende Vorgänge werden nach dem 21.03. (18:00 Uhr) aktiv von TUI gebührenfrei storniert.

Israel (Pauschalreisen und Nur-Hotel Buchungen)

Neu: Anreisen vom 01.04. bis einschließlich 30.04.2026: Gebührenfreie Umbuchung zum aktuellen Preis laut System sowie gebührenfreie Stornierung. Bestehende Vorgänge werden nach dem 21.03. (18:00 Uhr) aktiv von TUI gebührenfrei storniert.

Voraussetzung für die Umsetzung ist der Eintrag der entsprechenden Notiz im Vorgang, sodass eine schnelle und unkomplizierte Umbuchung möglich ist.

Über weitere Entwicklungen informiert TUI im TUI NEWSNET - www.tui-newsnet.at . Dort finden Agents auch alle Details zu den aktuellen Umbuchungs- und Stornokonditionen. (red)