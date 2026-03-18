Costa baut Angebot an individuellen Landgängen aus

Costa Kreuzfahrten baut sein Konzept maßgeschneiderter Reiseerlebnisse weiter aus und strukturiert sein Ausflugsprogramm neu. Die sogenannten „Land Experiences“ werden künftig in vier Kategorien gegliedert, um Gästen eine individuellere Gestaltung ihrer Kreuzfahrt zu ermöglichen. Der Fokus liegt dabei verstärkt auf personalisierten Erlebnissen entlang der Route. Ziel ist es, unterschiedliche Reisestile und Bedürfnisse abzudecken – von klassischen Besichtigungen bis hin zu aktiven oder familienorientierten Angeboten.

Vier Kategorien für individuelle Landgänge

Die Landausflüge sind in vier Kategorien unterteilt, die sich an Interessen, Reisestil und Energielevel der Gäste orientieren und eine gezielte Auswahl erleichtern sollen. „See it All“ richtet sich an Reisende, die die wichtigsten Sehenswürdigkeiten einer Destination in strukturierter Form entdecken möchten. „Icons“ bietet intensivere Einblicke in bekannte Orte unter Begleitung lokaler Expert:innen und legt den Fokus auf kulturelle Hintergründe und Geschichten. Unter „Extraordinary“ werden besondere Erlebnisse mit Erlebnis- und Aktivcharakter zusammengefasst, darunter auch außergewöhnliche Perspektiven auf Destinationen. Die Kategorie „Fun for Family“ umfasst speziell auf Familien abgestimmte Programme mit altersgerechten Aktivitäten und Betreuung, bei denen gemeinsame Erlebnisse im Vordergrund stehen.

Meer und Route als Teil des Erlebnisses

Neben den Land Experiences rückt Costa auch die Zeit auf See stärker in den Fokus. Mit den exklusiven Sea Destinations, die im Reisepreis inkludiert sind, wird das Meer selbst zum Reiseziel. Dazu zählen etwa ein thematisches Frühstück bei Sonnenaufgang mit Blick auf Capri oder ein Aperitif zum Sonnenuntergang mit Blick auf die Caldera von Santorin ebenso wie „Sea of Stars“, bei dem Gäste unter Anleitung den Sternenhimmel beobachten.

Auch an Bord setzt sich das Konzept der Individualisierung fort. Gäste können aus verschiedenen Gastronomie- und Unterhaltungsangeboten wählen. Kulinarisch stehen dabei unter anderem Konzepte im Fokus, die sich an den Reisezielen orientieren. Tipp für Kund:innen: Wer bis zum 1.4. 2026 bucht, erhält bei fast allen Kreuzfahrten das My Italian Genusspaket kostenlos dazu.

Charterflug ab Wien nach Genua

Für die Anreise bietet Costa Kreuzfahrten in Kooperation mit Austrian Airlines einen Charterflug von Wien nach Genua an. Dieser wird zwischen 2. Mai und 31. Oktober 2026 durchgeführt und verbindet Österreich direkt mit dem Ausgangspunkt ausgewählter Mittelmeer-Kreuzfahrten. Ergänzend ist ein Gepäckservice vorgesehen, bei dem das aufgegebene Gepäck direkt in die Kabine an Bord transportiert wird. (red)