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Bentour Reisen inkludiert FlexSorglos Light bis Ende April
Um den Vertrieb zu unterstützen und Reisenden mehr Sicherheit zu bieten ist der FlexTarif ab sofort für alle Neubuchungen kostenfrei enthalten.
Ab sofort enthalten alle Neubuchungen bis einschließlich 30. April 2026 den Tarif „FlexSorglos Light“ automatisch und kostenfrei. Die Regelung gilt für Pauschalreisen sowie Nur-Hotel-Buchungen mit Abreise bis 31. Oktober 2026. "Wir möchten unseren Gästen und Reisebüro-Partnern derzeit ein besonders hohes Maß an Sicherheit bieten“, erklärt Deniz Ugur, CEO von Bentour Reisen. "Mit dem kostenlosen FlexSorglos Light Tarif können sich unsere Gäste frühzeitig ihren Sommerurlaub sichern und bleiben gleichzeitig flexibel.“
Mehr Flexibilität für Kund:innen und Vertrieb
Mit dem FlexSorglos Light Tarif erhalten Gäste zusätzliche Flexibilität bei ihrer Urlaubsplanung. Sollte sich etwas ändern, kann die gebuchte Reise unkompliziert umgebucht werden. Davon profitieren auch Reisebüros im Vertrieb: Da die Buchung grundsätzlich bestehen bleibt, sichern sich Reisebüro-Partner sowohl ihre Provision als auch die entsprechende Liquidität. Gleichzeitig vermittelt die flexible Lösung Kund:innen ein zusätzliches Maß an Sicherheit und kann die Reiseentscheidung erleichtern. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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17 März 2026
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