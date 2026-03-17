Crystal: Weltreise 2029 ab sofort buchbar

2029 schickt die Reederei die Crystal Symphony (maximal 606 Gäste) auf Weltreise. Die Voyage beginnt am 7. Jänner 2029 in Melbourne und endet nach 127 Tagen am 13. Mai 2029 im „Big Apple“ New York. Dazwischen liegen die erste vollständige Umrundung des australischen Kontinents durch Crystal, das Überqueren der Datumsgrenze sowie viele faszinierende Ziele von Neuseeland, Indonesien und dem Südpazifik bis nach Südamerika, die Karibik und Nordamerika. Die Reise ist ab sofort vollständig oder in Teilabschnitten buchbar.

Neue Crystal-Ziele

Die Weltreise 2029 der Crystal Symphony führt zu insgesamt 72 Zielen in 22 Ländern; an 13 Orten, unter anderem in Hanga Roa (Osterinsel) und Ushuaia (Feuerland/Argentinien), werden die Gäste über Nacht bleiben und damit die Möglichkeit erhalten, Land und Leute besonders intensiv kennenzulernen. Zu den erstmals von Crystal besuchten Stationen gehören Exmouth (Australien) nahe dem mehr als 250 Kilometer langen Ningaloo Korallenriffs, Robinson Crusoe Island (Chile) und Buzios an der brasilianischen Costa del Sol.

Inkludierte Services: Gäste, die an der gesamten 127-tägigen Weltreise teilnehmen, profitieren von einigen Inklusivleistungen. Hierzu zählen unter anderem die An- und Abreise per Flugzeug in Business Class, zwei Hotelübernachtungen in Melbourne, ein Bordguthaben von 1.500 USD p.P., der kostenfreie Wäscherei- und Bügelservice während der Kreuzfahrt und die Teilnahme an einigen exklusiven Veranstaltungen auf dem Schiff.

Nach Ankunft in New York besteht zudem die Möglichkeit, an Bord zu bleiben und mit der Crystal Symphony den Atlantik in Richtung Europa zu überqueren.

Weitere Informationen zur Weltreise 2029 der Crystal Symphony unter www.crystalcruises.com (red)