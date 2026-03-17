Washington, DC feiert National Cherry Blossom Festival

In Washington, DC kündigt sich der Frühling alljährlich mit dem Erblühen der fast 3.800 Kirschbäume an und die Metropole feiert dies gebührend vom 20. März bis 12. April 2026 beim National Cherry Blossom Festival. Peak Bloom, der Höhepunkt der Blüte, wird zwischen dem 29. März und 1. April 2026 erwartet. Anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der USA ist zudem die Pflanzung von 250 zusätzlichen Kirschbäumen geplant – ein Geburtstagsgeschenk der japanischen Botschaft. Bereits im Jahr 1912 hatte der Bürgermeister von Tokio seinem Amtskollegen in Washington, DC tausende Kirschbäume geschenkt. Heute zählen die Feierlichkeiten rund um die Blüte zu den wichtigsten saisonalen Veranstaltungen der Stadt.

Blütenzauber trifft Festivalvielfalt

Zentraler Schauplatz ist der Tidal Basin, der künstlich angelegten Stausee in der Stadt, wo das BloomFest at the Tidal Basin ein vielfältiges Kulturprogramm bietet. Mehr als 100 Live-Performances stehen vom 27. März bis 11. April 2026 auf dem Programm. Die Musik reicht von Americana, Bluegrass, Country, Jazz, Pop, R&B und Rock bis hin zu japanischen, osteuropäischen, kolumbianischen und indischen Tanzdarbietungen. Das Festivalgelände ist täglich geöffnet, montags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr und freitags bis sonntags bis 18 Uhr; die Auftritte auf der ANA Stage beginnen um 12 Uhr.

Weitere Höhepunkte während des National Cherry Blossom Festivals sind unter anderem:

Stumpy’s Petals & Paddles Race am 19. März 2026 auf dem Tidal Basin

Eröffnungszeremonie am 21. März 2026 in der DAR Constitution Hall

Blossom Kite Festival am 28. März 2026 rund um das Washington Monument

Bloomaroo at The Wharf am 28. März 2026 im Trendviertel The Wharf

Petalpalooza am 4. April 2026 am Ufer des Anacostia River im Stadtviertel Navy Yard

National Cherry Blossom Festival Parade am 11. April 2026 auf der Constitution Avenue

Jazz & Blossoms am 12. April 2026 im Franklin Park

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