Eurowings-Pilot:innen stimmen für Streik

Wie die Vereinigung Cockpit (VC) am Montag mitteilte, sprach sich in der Urabstimmung der Pilot:innen engewerkschaft eine Mehrheit von 94% der Teilnehmenden für diese Option aus. Wie bei der Kernmarke gehe es auch bei dem Ferienflieger um höhere Arbeitgeberbeiträge zur betrieblichen Altersvorsorge. Die Forderungen dazu wolle die Gewerkschaft mittels Arbeitskampf durchsetzen, "wenn dies notwendig ist". Die Airline erklärte, sie sei zuversichtlich, dass eine Verhandlungslösung gelinge.

Zweiter Streik bei Lufthansa

Bei der Lufthansa kam es in der vergangenen Woche im Konflikt um die Betriebsrenten zum zweiten Streik in diesem Jahr mit massiven Flugausfällen. Die VC hatte bei Eurowings die Verhandlungen Anfang des Monats für gescheitert erklärt, weil der Arbeitgeber nur zu einer Umverteilung im bestehenden System bereit gewesen sei, aber nicht substanziell in die Betriebsrente investieren wolle.

"Höhere Beiträge nicht finanzierbar"

Die Lufthansa erklärte wiederholt, höhere Beiträge seien angesichts der schwachen Ertragslage der Lufthansa nicht finanzierbar. Eurowings äußerte sich nicht zum Inhalt der laufenden Tarifverhandlung. Die Airline aus Köln, vom Umsatz her die drittgrößte der Lufthansa-Gruppe, schnitt im vergangenen Jahr besser ab als die Hauptmarke mit dem Kranich. Bei 4 Mrd. EUR Umsatz (+7%) erzielte sie eine Marge von 4,3%, während das aus mehreren Fluglinien bestehende Segment Lufthansa Airlines knapp 1% Rendite erwirtschaftete. Der bereinigte Betriebsgewinn von Eurowings schrumpfte allerdings um 35%, weil die Ticketpreise sanken und die Kosten stärker stiegen als der Erlös.

"Wir bleiben jederzeit zu konstruktiven Gesprächen bereit, erwarten dafür aber ein ernsthaftes Entgegenkommen der Arbeitgeberseite", erklärte VC-Präsident Andreas Pinheiro. Eurowings teilte weiter mit, es gebe schon den nächsten Verhandlungstermin mit der VC am 25. März. (APA / red)