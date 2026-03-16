| news | schiff
Celebrity River Cruises stellt Landerlebnis-Programm vor
Celebrity River Cruises präsentiert das künftige Ausflugsprogramm für europäische Flussreisen ab 2027, das in vier Erlebnis-Kategorien unterteilt ist.
Das Unternehmen Celebrity River Cruises hat heute das umfassende Programm zur Entdeckung von Reisezielen vorgestellt. Die vier verschiedenen Erlebnis-Kategorien – alle bereits im Reisepreis eingeschlossen – sollen Gästen besondere Einblicke in die jeweiligen Destinationen ermöglichen. Lokale Insider begleiten die Storyteller Series und die Skillmaster Series. Mit den Keys to the City Series können Gäste Städte mithilfe technologiegestützter Angebote individuell erkunden – mit Einblicken, die auf persönliche Interessen zugeschnitten sind. Die Celebrity Takeover Series, die einmal pro Reise angeboten wird, ergänzt das Programm um maßgeschneiderte Erlebnisse.
Storyteller Series
Die Storyteller Series von Celebrity River Cruises bieten Ausflüge, die von Einheimischen, Künstler:innen und kulturellen Insider:innen begleitet werden. Gäste können in jedem Hafen aus mehreren inkludierten Erlebnissen wählen, die bekannte Sehenswürdigkeiten mit persönlichen Lieblingsorten der Gastgeber:innen sowie Geschichten aus lokaler Perspektive verbinden.
Skillmaster Series
Auch die Skillmaster Series sind im Reisepreis enthalten. Sie umfassen lokal geführte Aktivitäten, die über klassische Besichtigungen hinausgehen. Gäste gestalten, kochen oder arbeiten gemeinsam mit Handwerker:innen, Köch:innen und Kreativen, die die kulturelle Identität der jeweiligen Destination prägen.
Keys to the City Series
Die Keys to the City Series bieten Gästen eine technologiegestützte Möglichkeit, Anlaufhäfen eigenständig und entsprechend ihren persönlichen Interessen zu entdecken. Über eine digitale Plattform erhalten Gäste Zugriff auf kuratierte Routenkarten zu Themen wie Kunst, Geschichte, Kulinarik oder Architektur.
Celebrity Takeover Series
Die Celebrity Takeover Series ermöglichen einmal pro Reise besondere Veranstaltungen an bekannten Sehenswürdigkeiten oder ausgewählten Orten. Diese exklusiven Erlebnisse sind ausschließlich Gästen von Celebrity River Cruises vorbehalten.
Vor- und Nachprogramme
Gäste können ihre Reise zudem mit mehrtägigen Vor- und Nachaufenthalten verlängern, die ebenfalls von lokalen Gastgeber:innen begleitet werden und in kleinen Gruppen stattfinden. Ab 2027 sind diese Programme in Prague und Budapest verfügbar, ab 2028 auch in Amsterdam.
Die Flussreisen und Destinationserlebnisse von Celebrity River Cruises sind bereits buchbar. Die Vor- und Nachprogramme für 2027 und 2028 sollen im Laufe des Sommers veröffentlicht werden. Weitere Informationen unter www.celebritycruises.com/river (red)
celebrity river cruises, flusschiff, celebrity cruises, flussschiff, landprogramm, landausflug
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
16 März 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Star Clippers: Verfügbare Kabinen für Mittelmeer-Kreuzfahrten 2026
Für mehrere Segelkreuzfahrten von Star...
-
Swan Hellenic: Vier Expeditionen in den Amazonas 2027
Die Reederei nimmt 2027 erstmals...
-
Kanaren & Mittelmeer: Costa aktualisiert Winterprogramm
Aufgrund der ungewissen Lage im...
-
Naher Osten: AIDA passt Winterprogramm der AIDAprima an
AIDA Cruises reagiert auf die...
-
Holland America Line erweitert Südamerika-Programm ab 2027
Ab 2027 bietet Holland America...