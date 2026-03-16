Celebrity River Cruises stellt Landerlebnis-Programm vor

Das Unternehmen Celebrity River Cruises hat heute das umfassende Programm zur Entdeckung von Reisezielen vorgestellt. Die vier verschiedenen Erlebnis-Kategorien – alle bereits im Reisepreis eingeschlossen – sollen Gästen besondere Einblicke in die jeweiligen Destinationen ermöglichen. Lokale Insider begleiten die Storyteller Series und die Skillmaster Series. Mit den Keys to the City Series können Gäste Städte mithilfe technologiegestützter Angebote individuell erkunden – mit Einblicken, die auf persönliche Interessen zugeschnitten sind. Die Celebrity Takeover Series, die einmal pro Reise angeboten wird, ergänzt das Programm um maßgeschneiderte Erlebnisse.

Storyteller Series

Die Storyteller Series von Celebrity River Cruises bieten Ausflüge, die von Einheimischen, Künstler:innen und kulturellen Insider:innen begleitet werden. Gäste können in jedem Hafen aus mehreren inkludierten Erlebnissen wählen, die bekannte Sehenswürdigkeiten mit persönlichen Lieblingsorten der Gastgeber:innen sowie Geschichten aus lokaler Perspektive verbinden.

Skillmaster Series

Auch die Skillmaster Series sind im Reisepreis enthalten. Sie umfassen lokal geführte Aktivitäten, die über klassische Besichtigungen hinausgehen. Gäste gestalten, kochen oder arbeiten gemeinsam mit Handwerker:innen, Köch:innen und Kreativen, die die kulturelle Identität der jeweiligen Destination prägen.

Keys to the City Series

Die Keys to the City Series bieten Gästen eine technologiegestützte Möglichkeit, Anlaufhäfen eigenständig und entsprechend ihren persönlichen Interessen zu entdecken. Über eine digitale Plattform erhalten Gäste Zugriff auf kuratierte Routenkarten zu Themen wie Kunst, Geschichte, Kulinarik oder Architektur.

Celebrity Takeover Series

Die Celebrity Takeover Series ermöglichen einmal pro Reise besondere Veranstaltungen an bekannten Sehenswürdigkeiten oder ausgewählten Orten. Diese exklusiven Erlebnisse sind ausschließlich Gästen von Celebrity River Cruises vorbehalten.

Vor- und Nachprogramme

Gäste können ihre Reise zudem mit mehrtägigen Vor- und Nachaufenthalten verlängern, die ebenfalls von lokalen Gastgeber:innen begleitet werden und in kleinen Gruppen stattfinden. Ab 2027 sind diese Programme in Prague und Budapest verfügbar, ab 2028 auch in Amsterdam.

Die Flussreisen und Destinationserlebnisse von Celebrity River Cruises sind bereits buchbar. Die Vor- und Nachprogramme für 2027 und 2028 sollen im Laufe des Sommers veröffentlicht werden. Weitere Informationen unter www.celebritycruises.com/river (red)