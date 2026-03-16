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70 Jahre Condor: 70.000 Flugtickets unter 70 EUR


70 Jahre Condor
Zum 70-jährigen Bestehen startet Condor eine Jubiläumsaktion mit 70.000 vergünstigten Flugtickets.

Die Fluggesellschaft Condor feiert 2026 ihr 70-jähriges Bestehen und startet zu diesem Anlass eine Jubiläumsaktion für Fluggäste. Insgesamt 70.000 Flugtickets werden auf ausgewählten Strecken für unter 70 EUR pro Person und Strecke angeboten. Die Tickets sind ab sofort bis 25. März 2026 buchbar. Der Reisezeitraum reicht bis 30. April 2027.

Angebote auf Kurz- und Mittelstrecken

Die Jubiläumsaktion gilt für ausgewählte Kurz- und Mittelstrecken im Condor City-Netzwerk sowie für mehrere europäische Urlaubsdestinationen. So sind beispielsweise Urlaubsklassiker wie die Balearen, Italien und Griechenland, aber auch neue Städteziele wie London zum Jubiläumspreis von unterschiedlichen Abflughäfen des Condor Streckennetzes erreichbar.

„Seit 70 Jahren bringt Condor Reisende an ihre Lieblingsorte rund um den Globus und verbindet Kontinente, Kulturen und Menschen miteinander. Millionen Reisende haben diese Geschichte möglich gemacht und Condor über Jahrzehnte begleitet,“ so Peter Gerber, CEO von Condor. „Das 70-jährige Jubiläum ist für uns daher vor allem ein Anlass, gemeinsam mit unseren Gästen zu feiern und Danke zu sagen.“

Weitere Informationen zur Jubiläumsaktion unter: www.condor.com/de/entdecken/specials/70-jahre-condor-jubilaeum.jsp (Red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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