Star Clippers: Verfügbare Kabinen für Mittelmeer-Kreuzfahrten 2026

Die Segelkreuzfahrt-Reederei Star Clippers hat noch verfügbare Kabinen bei mehreren Mittelmeer-Kreuzfahrten im Sommer 2026. Dazu zählen unter anderem Abfahrten der Royal Clipper ab/bis Venedig sowie Reisen mit der Star Flyer ab/bis Piraeus. Auch auf längeren Routen mit der Star Clipper stehen laut Reederei noch Kabinen zur Verfügung. Bei Reisen mit der Star Clipper und der Star Flyer gilt derzeit zudem ein reduzierter Einzelkabinenzuschlag von 25%.

Adria-Routen ab Venedig

Zu den verfügbaren Abfahrten zählen mehrere siebentägige Routen der Royal Clipper ab/bis Venedig. Die Segelkreuzfahrten führen entlang der Adriaküste und verbinden mehrere Hafenstädte in Italien, Kroatien und Montenegro. Auf dem Fahrplan stehen unter anderem Stopps in Pesaro, Šibenik, Dubrovnik, Kotor, Komiža sowie Rovinj, bevor die Reise wieder in Venedig endet. Die Abfahrten finden am 18. und 25. Juli sowie am 1., 8. und 15. August 2026 statt. Die Kreuzfahrten dauern jeweils sieben Nächte und werden von Samstag bis Samstag durchgeführt.

Agenttarife 2026

Darüber hinaus bietet Star Clippers Agents Sonderkonditionen. Achtung: Bestätigen kann Star Clippers diese Tarife erst ca. 4 Wochen vor Abreise! Weitere Infos zu den Agenttarifen in der Datei anbei.

Weitere Informationen unter: www.starclippers.com/de Katalogdownload: www.media.starclippers.com/brochures/25-27-DE-eu.pdf Registrierung im Reisebüroportal: www.euroagents.starclippers.com/de/ (red)