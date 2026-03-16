Dolly Parton eröffnete 41. Saison von Dollywood

Dolly Parton begrüßte die Besucher:innen am ersten Saison-Tag bei einem besonderen Event und stellte die Highlights des Jahres 2026 vor. Mit der neuen Indoor-Achterbahn „NightFlight Expedition“, dem ersten Run-Dollywood-Rennen im April sowie neuen After-Hours-Veranstaltungen bietet der Freizeitpark in den Smoky Mountains zahlreiche Gründe für einen Besuch während aller Festivals und Saisonzeiten 2026.

Neue Achterbahn

Auf der Bühne wurde Dolly Parton von Eugene Naughton, Präsident von Dollywood Parks & Resorts, begleitet. Beide gaben den Gästen einen genaueren Einblick in die immersive Indoor-Achterbahn „NightFlight Expedition“. Die neue Attraktion ist die elfte Achterbahn des Parks und bietet wie es der Freizweitpark becheibt vier unterschiedliche Erlebnisse in einer Fahrt: ein nächtlicher Flug über die Smoky Mountains, eine aufregende Wildwasserfahrt mit über 500.000 Gallonen Wasser, die Überquerung eines Bergkamms und einen Sturz in einen geheimnisvollen, schimmernden See. „NightFlight Expedition erinnert mich an wunderbare Kindheitserinnerungen, an Glühwürmchen und Mondlicht in den Smokies“, sagte Dolly Parton. „Diese Magie wollte ich für alle Besucher:innen von Dollywood nacherleben.“

Festivals und sportliche Highlights

Neben der neuen Achterbahn erwartet Besucher:innen 2026 auch zahlreiche weitere Höhepunkte: So startet die Saison zunächst mit dem „I Will Always Love You Festival“ bis 12. April. Zu den Programmpunkten gehören u. a. „Sing-a-long with Dolly“ und „From the Heart – The Life & Music of Dolly Parton“. Neu sind außerdem die Shows „Artrageous“ und „Moto Motion: Freestyle Showdown“. Kulinarische Angebote wie BBQ Chicken Melt, Picadilly Lemonade oder Strawberry Cheesecake Milkshake ergänzen das Festival. Tasting-Pässe kosten 42,99 USD zuzüglich Steuern bzw. 39,99 USD für Gold- und Diamond-Passinhaber:innen. Vom 18. April bis 7. Juni findet dann das Flower & Food Festival statt, das mit über einer halben Million Blumen und saisonalen Spezialitäten aufwartet.

Ein sportliches Highlight gibt es heuer auch: Am 25. und 26. April lädt Dollywood zum ersten Run-Dollywood-Rennen ein, das durch den Park und die Umgebung führt. Angeboten werden unter anderem ein Halbmarathon, ein 10km, ein 5km und ein 1-Meilen-Kinderlauf (4–12 Jahre). Weitere Infos und Anmeldung unter Dollywood.com/RunDollywood.

Highlights von Sommer bis Winter

Am 16. Mai startet dann auch schon "Dollywood’s Splash Country" in die 26. Saison. Highlights sind unter anderem„Neon Nights“ an ausgewählten Freitagen und Samstagen mit After-Hours-Zugang, exklusiven Menüs und Unterhaltung. Die Sommer-Events werden durch das „Sweet Summer Nights“-Feuerwerk ergänzt. Darüber hinaus können Besucher:innen während der Sommermonate auch Amerikas 250. Jubiläum feiern und den Adler Challenger bei der Birds-of-Prey-Show erleben.

Das Harvest Festival (14. September–31. Oktober) läutet dann den Herbst ein - geboten werden unter anderem Kürbisschnitzereien, Musikdarbietungen und das Event Great Pumpkin LumiNights. Die Saison endet dann mit dem Smoky Mountain Christmas Festival (6. November–3. Jänner 2027) mit sechs Millionen Lichtern, festlichen Shows und weihnachtlicher Atmosphäre.

Weitere Informationen zur Saison 2026 unter: dollywood.com (red)