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Swan Hellenic: Vier Expeditionen in den Amazonas 2027
Die Reederei nimmt 2027 erstmals Expeditions-Kreuzfahrten nach Brasilien ins Programm. Insgesamt sind vier Reisen mit der SH Vega geplant.
Der kleine 5-Sterne-Neubau »SH Vega« steuert das Tropenparadies zunächst im April 2027 und dann dreimal von Oktober bis November 2027 an. Die drei Expeditions-Kreuzfahrten im Herbst lassen sich zudem zu einer 29-tägigen Erkundung verbinden: mit Start in Bridgetown auf Barbados über Paramaribo in Suriname bis zu den Salvation Islands vor Französisch-Guayana und entlang der brasilianischen Küste bis ins Herz des Amazonas.
Naturreservate und Küstenstädte
Ein Höhepunkt der Expeditions-Kreuzfahrten ist die Fahrt in das Amazonasgebiet. Nur wenige Kreuzfahrtschiffe können bis in diese Region vordringen. Die vergleichsweise kleinen Expeditionsschiffe von Swan Hellenic – darunter die SH Vega – gehören dazu. Mit etwas Glück lassen sich dort pinkfarbene Delfine beobachten. Auf dem Programm stehen außerdem Besuche historischer Festungen sowie der Kolonialstadt São Luís. Ebenfalls Teil der Route ist das UNESCO-Welterbe Lençóis Maranhenses, das für seine Dünenlandschaft und Lagunen bekannt ist. Weitere Stationen führen in das Naturreservat Rio Cajari und das Meeresschutzgebiet Abrolhos, wo Buckelwale ihre Jungen zur Welt bringen.
Neben Naturzielen stehen auch mehrere Städte auf dem Reiseplan. Dazu zählt unter anderem Rio de Janeiro mit Sehenswürdigkeiten wie dem Zuckerhut, der Christus-Statue und dem legendären Strand, der Copacabana. Ein weiterer Stopp ist Salvador. Die Stadt war die erste Hauptstadt Brasiliens und gilt als Zentrum afro-brasilianischer Kultur. Wer sich für Filmgeschichte interessiert, wird auf den Salvation Islands fündig: Dort wurde das Gefangenendrama „Papillon“ mit Dustin Hoffman und Steve McQueen gedreht.
Reisebeispiel: SH Vega, „Expeditions-Kreuzfahrt Amazonas: von der Küste Brasiliens zur Seele des Flusses“, ab Fortaleza bis Belém (Brasilien), 9 Nächte, 17. bis 26. April 2027, ab 5.465 EUR p.P. (Außenkabine), All-Inklusive 5-Sterne-Verpflegung und 24-Stunden-Service.
Weitere Informationen unter: www.swanhellenic.com (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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