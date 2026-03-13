Kanaren & Mittelmeer: Costa aktualisiert Winterprogramm

Da die Lage im Nahen Osten weiterhin ungewiss ist, wird Costa im Winter 2026/27 keine Kreuzfahrten in diese Region durchführen. Dies betrifft auch die geplanten Überführungsfahrten der Costa Smeralda von und in die Emirate. Mit dieser Entscheidung schafft die Reederei frühzeitig Planungssicherheit für Gäste und Vertriebspartner.

Gäste, die diese Positionierungsfahrten gebucht haben, ebenso wie diejenigen mit Buchungen in den Emiraten, können ihre Reise auf eine beliebige andere Kreuzfahrt umbuchen und erhalten 200 EUR Bordguthaben pro Kabine bei Doppelbelegung (100 EUR bei Einzelbelegung). Kund:innen mit Buchungen für die ursprünglich geplanten Winterkreuzfahrten der Costa Pacifica auf den Kanaren werden zu denselben Konditionen auf die Costa Smeralda umgebucht.

Kanaren mit dem Flaggschiff Costa Smeralda

Auf den Kanaren kommt erstmals ein Flaggschiff zum Einsatz. Die Costa Smeralda fährt einwöchige Routen zwischen der spanischen Inselgruppe und Madeira. Mit dem Einsatz des Schiffs erhöht Costa die Gästekapazität deutlich und wertet das Erlebnis in der Region weiter auf.

Costa Pacifica mit neuen Mittelmeerrouten

Die Costa Pacifica, die zunächst für die Kanaren und Madeira vorgesehen war, wird nach ihrer geplanten Werftzeit im Dezember im westlichen Mittelmeer eingesetzt. Neben der Costa Toscana wird sie sowohl 8-tägige Kreuzfahrten zu westlichen Mittelmeerzielen als auch längere Reisen nach Südeuropa und Nordafrika anbieten.

Die neuen Routen der Costa Smeralda auf den Kanarischen Inseln sowie der Costa Pacifica im westlichen Mittelmeer und nach Nordafrika werden bis Ende März über alle Buchungskanäle verfügbar sein. Weitere Informationen zu den Routen und aktuellen Angeboten unter: www.costakreuzfahrten.at (red)