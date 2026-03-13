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Naher Osten: AIDA passt Winterprogramm der AIDAprima an
AIDA Cruises reagiert auf die weiterhin unsichere Lage im Nahen Osten und passt das Winterprogramm der AIDAprima für 2026/27 an.
AIDA Cruises hat entschieden, im Winter 2026/27 keine Reisen im Nahen Osten anzubieten. Hintergrund ist die weiterhin ungewisse Lage in der Region, die derzeit nicht verlässlich eingeschätzt werden kann. In diesem Zusammenhang werden auch die geplanten Positionierungsfahrten des Kreuzfahrtschiffs AIDAprima rund um Afrika nicht stattfinden.
Mit der frühzeitigen Entscheidung will AIDA Cruises Planungssicherheit für Gäste sowie für Vertriebspartner:innen schaffen. Alle bereits gebuchten Gäste der AIDAprima, auf die sich die Fahrplananpassung im Winter 2026/27 auswirkt, sowie die Reisebüropartner werden laut Reederei umgehend informiert.
Neues Winterprogramm ab April buchbar
Betroffene Gäste können aus dem bestehenden AIDA Angebot alternative Reisen auswählen, etwa in die Karibik, rund um die Kanarischen Inseln oder nach Nordeuropa. Für Umbuchungen bis zum 10. Mai 2026 gewährt AIDA Cruises ein Bordguthaben von 200 EUR pro Kabine bei Doppelbelegung beziehungsweise 100 EUR bei Einzelbelegung. Das neue Reiseprogramm der AIDAprima für den Winter 2026/27 soll ab Mitte April buchbar sein und das bestehende AIDA Urlaubsangebot ergänzen.
Weitere Informationen unter: www.aida-cruises.at (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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13 März 2026
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