Holland America Line erweitert Südamerika-Programm ab 2027

Holland America Line erweitert sein Kreuzfahrtprogramm in Südamerika und der Antarktis. Ab Herbst 2027 wird in der Region das Kreuzfahrtschiff Nieuw Amsterdam eingesetzt, das die MS Oosterdam ablöst. Gleichzeitig setzt die Reederei verstärkt auf längere Routen mit Reisezeiten von 14 bis 41 Tagen, die mehr Zeit für intensive Natur- und Kulturerlebnisse entlang der südamerikanischen Küsten bieten. Auf dem Programm stehen unter anderem Fahrten durch die chilenischen Fjorde, Passagen entlang der Antarktis sowie Reisen, die bis in das Amazonasgebiet führen. Einige Routen beinhalten zudem eine mehrtägige „Antarctic Experience“, bei der Gäste mehrere Tage lang durch die spektakulären Eislandschaften des Kontinents kreuzen. Alle Reisen zwischen Oktober 2027 und März 2028 sind ab sofort buchbar.

Nieuw Amsterdam erstmals in Südamerika

Mit der Nieuw Amsterdam setzt Holland America Line erstmals ein Schiff der Signature-Klasse in der Region ein. Das 2010 in Dienst gestellte Kreuzfahrtschiff bietet Platz für rund 2.100 Gäste und zählt zu den mittelgroßen Schiffen der Flotte. An Bord erwartet Gäste ein breites Angebot an Restaurants, darunter die Spezialitätenrestaurants Tamarind mit asiatisch inspirierter Küche sowie Morimoto by Sea, entwickelt mit Starkoch Masaharu Morimoto. Ergänzt wird das Bordprogramm durch regionale kulinarische Angebote, Vorträge und kulturelle Programmpunkte, die die bereisten Destinationen auch während der Seetage thematisch aufgreifen.

Legendary Voyage entlang der Inka-Küste

Ein Highlight im neuen Programm ist die 26-tägige „Inca Coast: Mexico & Latin America Legendary Voyage“. Die Reise startet am 7. Oktober 2027 an Bord der Nieuw Amsterdam in Vancouver und führt entlang der Pazifikküste bis nach San Antonio bei Santiago de Chile. Unterwegs sind Stopps unter anderem in Kalifornien, Mexiko, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Peru und Chile geplant. Übernachtaufenthalte in Manta und Callao bei Lima ermöglichen zudem umfangreiche Landausflüge, etwa zu historischen Stätten der Inka oder zur Ruinenstadt Machu Picchu.

Weitere Informationen unter: www.hollandamerica.com (red)