MSC Cruises: Famtrip an Bord der MSC World Europa

Von 27. Februar bis 6. März 2026 veranstaltete MSC Cruises einen Famtrip für Reisebüromitarbeiter:innen auf der MSC World Europa. Die Route führte für eine Gruppe von Barcelona über Marseille und Genua bis Civitavecchia. Für die zweite Gruppe führte die Route von Civitavecchia über Messina und Valletta zurück nach Barcelona. Begleitet wurde die Reise vom Außendienstteam von MSC Cruises, bestehend aus Sabrina Jetzinger und der neuen Kollegin Anabelle Jovanovic.

Einblicke in Bordangebot und Produkt

Für umfassende Einblicke in das Bordangebot der MSC World Europa wurden den Teilnehmenden eine Schiffsführung, verschiedene Schulungen sowie ein Social-Media-Workshop geboten. Im Rahmen des Famtrips wurden auch die zahlreichen Restaurants, Bars sowie unterschiedliche Entertainment-Möglichkeiten kennengelernt und getestet. Neben den geplanten Programmpunkten stand den Agents genügend freie Zeit an Bord sowie in den angelaufenen Destinationen zur Verfügung. So konnten sie auch eigenständig wertvolle Eindrücke für die Kund:innenberatung im Reisebüro sammeln.

Ship Visits in Barcelona im Mai

Anfang Mai 2026 sind zudem wieder Ship Visits in Barcelona geplant, für die die Anmeldung aktuell läuft. Die Termine umfassen drei unterschiedliche Schiffsklassen. Agents können alle drei Schiffe oder auch nur einzelne besichtigen. Bei der Anmeldung ist entsprechend anzugeben, welche Schiffe besucht werden sollen. Für die Teilnahme werden 5 Extra-Punkte im MSC Agent Club vergeben.

Termine & Schiffe:

7. Mai 2026 – MSC Seaview

8. Mai 2026 – MSC World Europa

9. Mai 2026 – MSC Grandiosa

Weitere Infos:

Treffpunkt ist jeweils die Einschiffungshalle von MSC Cruises im Hafen von Barcelona. Das Tagesprogramm umfasst eine Schiffsführung, ein gemeinsames Mittagessen sowie eine Produktschulung. An- und Abreise sowie eventuelle Übernachtungen sind von den Teilnehmer:innen selbst zu organisieren und zu bezahlen. Die Mindestteilnehmer:innenzahl pro Termin beträgt 20 Personen, mehrere Anmeldungen pro Unternehmen sind möglich.

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an sabrina.jetzinger@msccruises.at (red)