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Türkei-Urlaube uneingeschränkt möglich
Trotz der jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten gibt es derzeit keine Einschränkungen für Urlaubsreisen in die Türkei. Flüge und touristische Angebote finden laut TGA planmäßig statt.
Reisen in die Türkei sind aktuell ohne Einschränkungen möglich. Wie die türkische Tourismus- und Entwicklungsagentur TGA mitteilte, finden alle Flüge planmäßig statt. Auch Reisewarnungen der Regierung in Ankara, die Urlaubsreisen betreffen könnten, liegen derzeit nicht vor. Die bevorstehende Reisesaison könne demnach weiterhin uneingeschränkt gebucht werden.
Keine Einschränkungen oder Auflagen
Nach Angaben von TGA-Direktor Sinan Seha Türkseven sind zentrale touristische Destinationen wie Istanbul, Antalya, Bodrum, Kappadokien sowie die Ägäisküste und die Türkische Riviera geografisch weit von den von Konflikten betroffenen Regionen entfernt. Verkehr, Logistik und touristische Infrastruktur funktionieren normal. Lediglich die unmittelbaren Grenzregionen zu Syrien und dem Iran sollten gemieden werden. Dabei handelt es sich laut TGA um einen rund zehn Kilometer breiten Grenzstreifen, der für den internationalen Tourismus keine Rolle spielt.
Alle Resorts, Hotels und Ausflugsziele in den touristischen Regionen des Landes sind geöffnet und buchbar. Derzeit ist laut TGA nicht mit Flugausfällen, Schließungen oder behördlich angeordneten Einschränkungen für touristische Aktivitäten zu rechnen. Sollte sich die Lage ändern, will die türkische Tourismus- und Entwicklungsagentur aktuelle Informationen umgehend kommunizieren. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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13 März 2026
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