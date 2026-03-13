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Hilton Mauritius Resort & Spa bietet neue PEP-Angebote
Das Hilton Mauritius Resort & Spa bietet 2026 wieder spezielle PEP-Raten für Reiseprofis – für verschiedene Aufenthaltszeiträume und Zimmerkategorien, auch für Familien.
Das 5-Sterne-Hilton Mauritius Resort & Spa am Flic-en-Flac-Strand bietet Reiseprofis 2026 erneut attraktive PEP-Raten. Die Angebote gelten für Aufenthalte bis 30. April sowie von 1. Mai bis 31. Oktober 2026. Ausgenommen ist der Zeitraum von 1. bis 15. April 2026.
Das Resort wurde 2024 umfassend modernisiert. Alle 173 Zimmer und 20 Suiten wurden neu gestaltet und verbinden helle Naturtöne mit lokalen Designelementen und Kunstwerken der mauritischen Künstlerin Kim Yip Tong. Mehrere Restaurants und Bars, ein Spa-Bereich mit Infinity Pool sowie Freizeitangebote wie Wassersport, Tennis und Golf ergänzen das Angebot.
PEP-Angebote für unterschiedliche Zimmerkategorien
Die Standardzimmer, darunter Twin, King und Grand Deluxe Rooms, sind je nach Saison ab 193 EUR bis 239 EUR pro Nacht buchbar. Beachfront Rooms und Beachfront Senior Suites mit direktem Strandzugang liegen zwischen 289 EUR und 369 EUR pro Nacht.
Auch für Familien und Gruppen stehen passende Kategorien zur Verfügung. Family Suites und Beachfront Family Suites bieten großzügige Wohnbereiche und teilweise direkten Zugang zum Strand. Family Connecting Deluxe und Grand Deluxe Rooms verfügen über Verbindungstüren. Die Preise bewegen sich je nach Saison zwischen 363 EUR und 591 EUR pro Nacht.
Weitere Informationen unter: mauritius.hilton.com (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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13 März 2026
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