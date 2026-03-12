tip

LMX Touristik jetzt an CETS/PowerSearch angebunden


Foto: sutadimage / shutterstock.com
Reisebüros in Österreich und Osteuropa können Angebote von LMX Touristik ab sofort über CETS/PowerSearch abrufen und buchen.

LMX Touristik hat die Anbindung an CETS/PowerSearch umgesetzt. Seit 11. März 2026 steht das gesamte Portfolio des Veranstalters über die Vertriebslösung zur Verfügung. Damit erhalten Reisebüro-Partner:innen direkten Zugang zu den Angeboten und können diese im System suchen, vergleichen und buchen.

Ausbau der Zusammenarbeit mit Reisebüros

Für LMX Touristik bedeutet die Anbindung eine Erweiterung der internationalen Vertriebsstrategie und soll die Zusammenarbeit mit Reisebüros und Vertriebspartner:innen in Österreich und Osteuropa weiter stärken. Durch die Integration können Angebote direkt in CETS/PowerSearch gefunden, verglichen und gebucht werden – innerhalb eines Systems, das viele Reiseprofis im Arbeitsalltag nutzen.

„Die Anbindung an CETS/PowerSearch ist für uns ein bedeutender Schritt, um unsere Zusammenarbeit weiter zu stärken. Gemeinsam möchten wir neue Verkaufspotenziale erschließen und Synergien nutzen“, sagt Gürkan Taskiran, Director of Sales & Marketing für Österreich & Central Eastern Europe bei LMX Touristik. (red)

  lmx, lmx touristik, anbindung, cets, powersearch, agents, reisebüo, direktvertrieb, österreich

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

