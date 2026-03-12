Flughafen-Wien-Gruppe mit Passagierplus im Februar

Die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Košice) verzeichnete im Februar 2026 insgesamt 2.644.359 Passagier:innen, ein Anstieg von 5,8% gegenüber dem Vorjahr. Am Standort Wien erhöhte sich das Passagieraufkommen um 1,7% auf 1.933.586 Reisende. Der Flughafen Malta verzeichnete mit 658.328 Passagier:innen ein Plus von 17,4%, der Flughafen Košice kam auf 52.445 Reisende und damit auf ein Wachstum von 37,3%.

Der Nahost-Konflikt führte seit 28. Februar 2026 zwar zu Einschränkungen im Flugverkehr in der Region, hatte jedoch noch keine Auswirkungen auf das Verkehrsergebnis des Monats.

Entwicklung am Standort Wien

Am Flughafen Wien stieg die Zahl der Lokalpassagier:innen im Februar 2026 leicht auf 1.568.911 (+0,1%), während die Zahl der Transferpassagier:innen auf 324.872 (-0,4%) zurückging. Der Anstieg des Gesamtaufkommens ist vor allem auf Zwischenlandungen von Air India für Betankungszwecke zurückzuführen, bei denen Passagier:innen an Bord bleiben (Transitpassagier:innen).

Die Zahl der Flugbewegungen ging im Vergleich zum Februar 2025 um 1,9% auf 14.694 Starts und Landungen zurück. Der Sitzladefaktor erhöhte sich um 2,3 Prozentpunkte auf 78,1%. Das Frachtaufkommen stieg um 6,3% auf 24.705 Tonnen.

Regionale Verkehrsentwicklung: Im Februar 2026 reisten vom Flughafen Wien 640.711 Passagier:innen nach Westeuropa (+0,2%). Nach Osteuropa wurden 126.899 Reisende gezählt (-9,0%). Der Verkehr nach Nordamerika lag bei 19.107 Passagier:innen (+12,0%), nach Afrika bei 29.953 (+4,6%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten 67.331 Passagier:innen (-1,5%), in den Fernen Osten 57.497 (+10,5%).

Entwicklung seit Jahresbeginn

Von Jänner bis Februar 2026 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien um 1,4% auf 3.843.772 Reisende. Das Frachtaufkommen erhöhte sich in diesem Zeitraum um 5,8% auf 47.384 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe legten die Passagierzahlen um 5,4% auf insgesamt 5.201.544 Fluggäste zu. (red)