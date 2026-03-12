| news | flug
ANA stellt neue Amenity-Kits vor
Ab April 2026 erhalten First und Business Class-Passagier:innen auf Langstrecken- und ausgewählten Mittelstreckenflügen neue, nachhaltige Amenity-Kits.
All Nippon Airways wertet ihre Amenity-Kits weiter auf. Dafür arbeitet die Airline mit der renommierten italienischen Traditionsmarke FRANZI sowie führenden Anbietern von Luxus-Hautpflegeprodukten DECORTÉ und CULTI MILANO zusammen. Die neuen Amenity-Kits werden schrittweise ab April 2026 für Passagiere der First Class und der Business Class eingeführt. Sie stehen den Fluggästen auf ausgewählten Strecken nach Europa sowie auf Verbindungen zwischen Japan und den USA (einschließlich Honolulu) sowie nach Ozeanien zur Verfügung.
Luxus und Nachhaltigkeit
Für Gäste der internationalen First Class steht ein besonders hochwertiges Amenity Kit zur Verfügung, das in einem eleganten FRANZI Amenity Pouch präsentiert wird. Es enthält exklusive DECORTÉ-Hautpflegeprodukte, darunter die AQ Absolute Treatment Micro-Radiance Emulsion II, die AQ Absolute Treatment Hydrating Lotion II sowie das Liposome Advanced Repair Serum. Ergänzt wird das Set durch praktische Reiseutensilien wie eine Zahnbürste mit Kappe, eine Augenmaske, Ohrstöpsel, ein Taschentuch und eine ANA-Original-Öko-Tasche.
In der internationalen Business Class erhalten Reisende ein sorgfältig zusammengestelltes Amenity-Kit in einem FRANZI-Etui. Es umfasst hochwertige CULTI MILANO Hautpflegeprodukte, darunter den TESSUTO Lippenbalsam sowie die TESSUTO Hand- und Körperlotion. Zusätzlich stehen praktische Reiseutensilien wie eine Zahnbürste, eine Augenmaske und Ohrstöpsel zur Verfügung. Bei Abflügen aus Japan wird das Set um einen USB-Adapter (Typ C auf A) ergänzt, während Passagiere auf Auslandsflügen zudem eine ANA-Original-Öko-Tasche erhalten.
Die Amenity-Taschen selbst bezieht ANA von FRANZI, einer italienischen Luxuslederwarenmarke, die 1864 in Mailand gegründet wurde. Die Taschen für ANA werden aus recyceltem Polyester (R-PET) hergestellt und verbinden so italienische Handwerkskunst nahtlos mit moderner Nachhaltigkeit. Die exklusiven Designs werden saisonal wechseln. (red)
ana, all nippon airways, amenity kit, amenity-ktis, flug, first class, business class
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
12 März 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Flughafen-Wien-Gruppe mit Passagierplus im Februar
Die Flughafen-Wien-Gruppe verzeichnete im Februar...
-
Lufthansa: Mehr als die Hälfte der Flüge findet trotz Streiks statt
Die AUA-Konzernkutter Lufthansa will trotz...
-
Turkish Airlines präsentiert neue Business Class in Wien
Turkish Airlines lud Reisebüromitarbeiter:innen und...
-
AUA setzt mehrere Nahost-Flüge bis Mitte März aus
Austrian Airlines hat aufgrund der...
-
Emirates baut Flugplan nach Luftraumöffnung schrittweise aus
Emirates fliegt nach der teilweisen...