ANA stellt neue Amenity-Kits vor

All Nippon Airways wertet ihre Amenity-Kits weiter auf. Dafür arbeitet die Airline mit der renommierten italienischen Traditionsmarke FRANZI sowie führenden Anbietern von Luxus-Hautpflegeprodukten DECORTÉ und CULTI MILANO zusammen. Die neuen Amenity-Kits werden schrittweise ab April 2026 für Passagiere der First Class und der Business Class eingeführt. Sie stehen den Fluggästen auf ausgewählten Strecken nach Europa sowie auf Verbindungen zwischen Japan und den USA (einschließlich Honolulu) sowie nach Ozeanien zur Verfügung.

Luxus und Nachhaltigkeit

Für Gäste der internationalen First Class steht ein besonders hochwertiges Amenity Kit zur Verfügung, das in einem eleganten FRANZI Amenity Pouch präsentiert wird. Es enthält exklusive DECORTÉ-Hautpflegeprodukte, darunter die AQ Absolute Treatment Micro-Radiance Emulsion II, die AQ Absolute Treatment Hydrating Lotion II sowie das Liposome Advanced Repair Serum. Ergänzt wird das Set durch praktische Reiseutensilien wie eine Zahnbürste mit Kappe, eine Augenmaske, Ohrstöpsel, ein Taschentuch und eine ANA-Original-Öko-Tasche.

In der internationalen Business Class erhalten Reisende ein sorgfältig zusammengestelltes Amenity-Kit in einem FRANZI-Etui. Es umfasst hochwertige CULTI MILANO Hautpflegeprodukte, darunter den TESSUTO Lippenbalsam sowie die TESSUTO Hand- und Körperlotion. Zusätzlich stehen praktische Reiseutensilien wie eine Zahnbürste, eine Augenmaske und Ohrstöpsel zur Verfügung. Bei Abflügen aus Japan wird das Set um einen USB-Adapter (Typ C auf A) ergänzt, während Passagiere auf Auslandsflügen zudem eine ANA-Original-Öko-Tasche erhalten.

Die Amenity-Taschen selbst bezieht ANA von FRANZI, einer italienischen Luxuslederwarenmarke, die 1864 in Mailand gegründet wurde. Die Taschen für ANA werden aus recyceltem Polyester (R-PET) hergestellt und verbinden so italienische Handwerkskunst nahtlos mit moderner Nachhaltigkeit. Die exklusiven Designs werden saisonal wechseln. (red)