Deutscher Reisemarkt 2025: Ausgaben für Urlaub auf Rekordhöhe

Die aktuelle Ausgabe „Zahlen und Fakten 2025“ des Deutscher Reiseverband (DRV) bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der deutschen Reisewirtschaft im vergangenen Jahr. Für 2025 zeigt sich ein starkes Wachstum: Die Bundesbürger:innen gaben für vorab gebuchte mehrtägige Urlaubsreisen insgesamt 87,9 Mrd. EUR aus. Die Umsätze der Reiseveranstalter stiegen von 39,8 Mrd. EUR im Vorjahr auf 43,4 Mrd. EUR. Pauschalreisen machen knapp 50% des Gesamtmarktes aus. Die Reisebüros erzielten 21 Mrd. EUR Umsatz, davon 14,3 Mrd. EUR im Privatkundengeschäft und 6,7 Mrd. EUR im Business Travel.

Weitere Zahlen und Fakten 2025

Im Jahr 2025 unternahmen 57,1 Millionen Menschen in Deutschland Urlaubsreisen von mindestens fünf Tagen (Vorjahr: 56,4 Millionen). Der Anteil der Bevölkerung, der reist, stieg leicht auf 80,5%, während die durchschnittliche Reisedauer auf 12,4 Tage sank (Vorjahr: 13 Tage). Deutschland war Ziel von 22,2% dieser Reisen, der Anteil der Fernreisen wuchs von 6,9% auf 8,6%. Flugreisen als Verkehrsmittel für Urlaubsreisen ab fünf Tagen stiegen auf 47% (Vorjahr: 45%).

Kreuzfahrten blieben auf Wachstumskurs: Für Hochsee- und Flusskreuzfahrten gaben die Deutschen rund 6,7 Mrd. EUR aus, 8% mehr als 2024. Beliebteste Hochseeziele waren die Nordsee (37%), das westliche Mittelmeer (20%) sowie Atlantikregionen einschließlich Kanaren, Madeira, Kapverden, Azoren und Portugal (14%). Bei Flusskreuzfahrten führte der Rhein mit Nebenflüssen (44%) vor Donau (22%), Flüssen in Frankreich (14%) und dem Nil (9%).

Weitere Details, darunter beliebte Reiseziele im In- und Ausland, Passagieraufkommen, Verkehrsmittel, Reisehäufigkeit sowie Umsatzentwicklung von Veranstaltern und Reisebüros, finden sich HIER in der außschließlich digitalen verfügbaren Ausgabe „Der deutsche Reisemarkt – Zahlen und Fakten 2025“. (red)