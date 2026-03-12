tip

Giata präsentiert neue Markenidentität


Mathis Boldt, CEO von Giata
Zum 30-jährigen Jubiläum schärft das Travel-Tech-Unternehmen Giata seine strategische Ausrichtung und präsentiert eine neue Markenidentität.

Das Berliner Unternehmen sorgt seit 30 Jahren dafür, dass Hotels, Online-Reisebüros und Reiseveranstalter auf einer einheitlichen, verlässlichen Datenbasis arbeiten können. Zum Jubiläum stellt der Anbieter strukturierter und verifizierter Hoteldaten nun ein Rebranding vor. Damit will Giata seine Rolle als zentrale Dateninfrastruktur für die globale Reiseindustrie stärker betonen und die Bedeutung sauberer, KI-fähiger Daten in den Mittelpunkt rücken.

Better data. Better travel.

Kern der Neupositionierung ist die neue Markenbotschaft: "Better data. Better travel" als Weiterentwicklung der bisherige Positionierung "Your global partner for content". "Wir sprechen neu bewusst weniger von ‘Content’, sondern von ‘Data’. Denn nur saubere, strukturierte Daten machen KI-gestützte Prozesse, Skalierbarkeit und echte Innovation im Reisevertrieb möglich", erklärt Mathis Boldt, CEO von Giata.

Neben einem überarbeiteten visuellen Auftritt umfasst das Rebranding auch inhaltliche Anpassungen. Zu den neuen Markenwerten zählen Präzision, Verlässlichkeit, Zukunftsorientierung und Kundenfokus. Zudem wurden die Produktversprechen im Portfolio vereinfacht, etwa mit Formulierungen wie «Update once, distribute everywhere», «Clear room names inspire confident bookings» oder «Speak every traveler’s language with clarity and credibility».

"Seit drei Jahrzehnten verwandeln wir fragmentierte Daten in verlässliche, nutzbare Informationen für die Reiseindustrie. Mit unserer neuen Markenidentität machen wir unsere Rolle als zentrale Dateninfrastruktur noch sichtbarer und bekräftigen unseren Anspruch, die Branche auch in der nächsten Phase der Digitalisierung und KI-Transformation zu unterstützen", fasst es Mathis Boldt abschließend zusammen. (red) 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

