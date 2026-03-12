Der österreichische Reiseveranstalter hat heute die erste Episode seines neuen Reisepodcasts "Feuer & Flamme" gestartet.

Ab sofort erscheint unter dem Titel „Feuer & Flamme“ alle zwei Wochen eine neue Episode, jeweils donnerstags um 08:00 Uhr. Zum Auftakt am 12. März 2026 steht eine Island-Reise im Mittelpunkt: Geschäftsführerin Elisabeth Kneissl-Neumayer spricht über „ihre“ Reise „Höhepunkte Islands“. Weitere Episoden widmen sich unter anderem Kneissl-Reisen im Westen der USA, in Dänemark, Paris, Kairo und China ...

Geschichten und Einblicke von Reiseleiter:innen

Gastgeber des Podcasts ist Robert Seeger von der Agentur Kommunikationskunst. Produziert wird „Feuer & Flamme“ von DAS POD, gestaltet von unterschiedlichen Kneissl-Reiseleiter:innen. Sie berichten über besondere Reiseerlebnisse, prägende Momente und geben Einblicke in die Destinationen – inklusive Tipps, die nur Expert:innen kennen.

„Feuer & Flamme“ ist auf gängigen Plattformen wie Apple, Spotify und Amazon Music sowie über die Kneissl-Homepage verfügbar. Link zum Podcast: kneissltouristik.at/de/podcast (red)