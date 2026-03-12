Dertour Austria Campus Live führt Agents nach Jamaika

Begleitet von Hannelore Wallinger (Specialist Sales Dertour Austria) und Marie‑Christine von Strachwitz (Key Account Manager Lufthansa Group Leisure Sales) ging es ab Zürich mit einem Flug von Edelweiss Air nach Montego Bay. Die gesamte Reise war laut Teilnehmer:innen eine Mischung aus Destinationsinfos und Teamspirit – wozu auch der lokale Guide beitrug, der während der Busfahrten mit seiner Gitarre regelmäßig für musikalische Stimmung sorgte.

Programmpunkte zwischen Montego Bay und Negril

Nach der Ankunft auf Jamaika bezog die Gruppe für die ersten beiden Nächte Quartier im Iberostar Waves Rose Hall. Von dort aus standen mehrere Ausflüge auf dem Programm, darunter ein Besuch des Blue Hole mit seinen Naturpools sowie des historischen Rose Hall Great House. Eine Stadtführung durch Montego Bay vermittelte zudem Eindrücke vom lokalen Stadtbild und der Küstenlandschaft der Region.

Im weiteren Verlauf der Reise übersiedelte die Gruppe in das Princess Senses The Mangrove, das mit trendigem Design und entspanntem Adults‑Only‑Konzept überzeugte. Von dort aus führte ein Ausflug an die Südküste zur Krokodilsafari am Black River, bevor der Besuch von Rick’s Café samt Sonnenuntergang über den Klippen von Negril zu einem der Höhepunkte der Tour wurde.

Mit dabei waren: Bettina Bingham, Restplatzbörse Innsbruck; Ulrike Fortunati, Idealtours Völs; Cornelia Gruber-Stadler, Alex Travel Strass; Eva-Maria Grüner, Columbus Reisen Innsbruck; Nadine Haugeneder, Raiffeisen Reisebüro Tulln; Isabella Kolb, Kuoni GmbH Dornbirn; Nicole Schiechtl, Walser Touristik Imst; Melanie Schranz, Loacker Tours Götzis und Julia Wutzel, Ruefa GmbH Amstetten. (red)