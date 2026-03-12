| news | adabei » reisebuero
Dertour Austria Campus Live führt Agents nach Jamaika
Die Inforeise führte österreichische Reisebüro-Mitarbeiter:innen Ende Februar in die Karibik und bot Einblicke in touristische Angebote sowie ausgewählte Sehenswürdigkeiten der Destination.
Begleitet von Hannelore Wallinger (Specialist Sales Dertour Austria) und Marie‑Christine von Strachwitz (Key Account Manager Lufthansa Group Leisure Sales) ging es ab Zürich mit einem Flug von Edelweiss Air nach Montego Bay. Die gesamte Reise war laut Teilnehmer:innen eine Mischung aus Destinationsinfos und Teamspirit – wozu auch der lokale Guide beitrug, der während der Busfahrten mit seiner Gitarre regelmäßig für musikalische Stimmung sorgte.
Programmpunkte zwischen Montego Bay und Negril
Nach der Ankunft auf Jamaika bezog die Gruppe für die ersten beiden Nächte Quartier im Iberostar Waves Rose Hall. Von dort aus standen mehrere Ausflüge auf dem Programm, darunter ein Besuch des Blue Hole mit seinen Naturpools sowie des historischen Rose Hall Great House. Eine Stadtführung durch Montego Bay vermittelte zudem Eindrücke vom lokalen Stadtbild und der Küstenlandschaft der Region.
Im weiteren Verlauf der Reise übersiedelte die Gruppe in das Princess Senses The Mangrove, das mit trendigem Design und entspanntem Adults‑Only‑Konzept überzeugte. Von dort aus führte ein Ausflug an die Südküste zur Krokodilsafari am Black River, bevor der Besuch von Rick’s Café samt Sonnenuntergang über den Klippen von Negril zu einem der Höhepunkte der Tour wurde.
Mit dabei waren: Bettina Bingham, Restplatzbörse Innsbruck; Ulrike Fortunati, Idealtours Völs; Cornelia Gruber-Stadler, Alex Travel Strass; Eva-Maria Grüner, Columbus Reisen Innsbruck; Nadine Haugeneder, Raiffeisen Reisebüro Tulln; Isabella Kolb, Kuoni GmbH Dornbirn; Nicole Schiechtl, Walser Touristik Imst; Melanie Schranz, Loacker Tours Götzis und Julia Wutzel, Ruefa GmbH Amstetten. (red)
adabei, dertour, dertour austria, dertour campus live, campus live, jamaika, agents, reisebüro, reisebüromitarbeiter
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
12 März 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
LMX Touristik jetzt an CETS/PowerSearch angebunden
Reisebüros in Österreich und Osteuropa...
-
Kneissl Touristik startet Reisepodcast "Feuer & Flamme"
Der österreichische Reiseveranstalter hat heute...
-
Turkish Airlines präsentiert neue Business Class in Wien
Turkish Airlines lud Reisebüromitarbeiter:innen und...
-
Beachcomber bietet neue PEP-Angebote
Beachcomber Resorts & Hotels legt...
-
Coral Travel: Flex4KISS bis Ende März automatisch inklusive
Ab sofort ist der Flex4KISS-Tarif...