tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Dertour Austria Campus Live führt Agents nach Jamaika


Dertour Austria Campus Live Jamaika
Die Inforeise führte österreichische Reisebüro-Mitarbeiter:innen Ende Februar in die Karibik und bot Einblicke in touristische Angebote sowie ausgewählte Sehenswürdigkeiten der Destination.

Begleitet von Hannelore Wallinger (Specialist Sales Dertour Austria) und Marie‑Christine von Strachwitz (Key Account Manager Lufthansa Group Leisure Sales) ging es ab Zürich mit einem Flug von Edelweiss Air nach Montego Bay. Die gesamte Reise war laut Teilnehmer:innen eine Mischung aus Destinationsinfos und Teamspirit – wozu auch der lokale Guide beitrug, der während der Busfahrten mit seiner Gitarre regelmäßig für musikalische Stimmung sorgte.

Programmpunkte zwischen Montego Bay und Negril

Nach der Ankunft auf Jamaika bezog die Gruppe für die ersten beiden Nächte Quartier im Iberostar Waves Rose Hall. Von dort aus standen mehrere Ausflüge auf dem Programm, darunter ein Besuch des Blue Hole mit seinen Naturpools sowie des historischen Rose Hall Great House. Eine Stadtführung durch Montego Bay vermittelte zudem Eindrücke vom lokalen Stadtbild und der Küstenlandschaft der Region.

Im weiteren Verlauf der Reise übersiedelte die Gruppe in das Princess Senses The Mangrove, das mit trendigem Design und entspanntem Adults‑Only‑Konzept überzeugte. Von dort aus führte ein Ausflug an die Südküste zur Krokodilsafari am Black River, bevor der Besuch von Rick’s Café samt Sonnenuntergang über den Klippen von Negril zu einem der Höhepunkte der Tour wurde.

Mit dabei waren: Bettina Bingham, Restplatzbörse Innsbruck; Ulrike Fortunati, Idealtours Völs; Cornelia Gruber-Stadler, Alex Travel Strass; Eva-Maria Grüner, Columbus Reisen Innsbruck; Nadine Haugeneder, Raiffeisen Reisebüro Tulln; Isabella Kolb, Kuoni GmbH Dornbirn; Nicole Schiechtl, Walser Touristik Imst; Melanie Schranz, Loacker Tours Götzis und Julia Wutzel, Ruefa GmbH Amstetten. (red) 

  adabei, dertour, dertour austria, dertour campus live, campus live, jamaika, agents, reisebüro, reisebüromitarbeiter

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
12 März 2026

16:05
LMX Touristik jetzt an CETS/PowerSearch angebunden
15:27
Flughafen-Wien-Gruppe mit Passagierplus im Februar
14:55
ANA stellt neue Amenity-Kits vor
11:46
Deutscher Reisemarkt 2025: Ausgaben für Urlaub auf Rekordhöhe
11:11
Giata präsentiert neue Markenidentität
10:42
Kneissl Touristik startet Reisepodcast "Feuer & Flamme"
10:28
Dertour Austria Campus Live führt Agents nach Jamaika

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.